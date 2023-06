Berlusconi, il dolore di Alfonso Signorini: "Perdo un secondo padre"

Un rapporto professionale nato in Mondadori, dove Alfonso Signorini ha assunto la direzione di Chi - lasciata lo scorso marzo dopo anni - ricevendo sempre grandi attestati di stima da parte del 'patron' Silvio Berlusconi (come la gestione per un periodo anche di Tv Sorrisi e Canzoni) e diventato nel corso del tempo una grande amicizia.

La gratitudine del giornalista e conduttore nei confronti del Cavaliere è sempre stata enorme, così come l'affetto cresciuto anno dopo anno, contraccambiato da quello che presto non è più stato per lui soltanto un datore di lavoro ma un punto di riferimento importante nella sua vita. Un padre, come ricorda oggi, condividendo su Instagram il dolore per la sua morte.

Signorini pubblica sul profilo una foto di diversi anni fa, scattata nel salotto di casa sua, durante una serata tra amici in cui erano presenti anche Mara Venier, Marina Berlusconi - primogenita di Silvio - e Paolo Berlusconi, fratello del Cav. "Oggi ti voglio ricordare così" scrive, parlando direttamente a lui: "Nell'allegria di casa mia, tra tante risate, un buon bicchiere di vino e gli affetti di una vita. Con te perdo un secondo padre, quel padre che mi hai promesso saresti stato quando ho perso il mio. Hai mantenuto quella promessa, fino all'ultimo. Grazie Presidente. Sempre con te".