Alfonso Signorini: "Ho avuto il Covid, sono stato molto male. Zorzi? Lo preferivo al Gf"

Alfonso Signorini rivela soltanto adesso di aver avuto il Covid. E' stata una battaglia difficile, come spiega a Il Fatto Quotidiano, combattuta da solo in casa: "Ho vissuto giorni molto brutti. Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici spiega - Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia (una leucemia, anni fa, ndr). Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre".

Sono stati momenti duri, ma non si è mai sentito solo: "Ci sono delle persone che mi vogliono molto bene. Lo sapevo già ma l'ho capito ancora di più. Una persona per non lasciarmi solo, non potendo venire a casa, ha dormito in macchina nel mio garage per starmi vicino. E queste sono le cose che contano". Adesso Alfonso Signorini sta bene ed è già al lavoro per la prossima edizione del Grande Fratello Vip: stanno venendo fuori i primi nomi del cast (che non fa), mentre sugli opinionisti fa sapere di non averci ancora messo testa.

A proposito dell'ultima edizione, durata ben 5 mesi, dice: "E' stato un successo e questo mi fa molto piacere. Quando mi sono buttato nel progetto ero abbastanza incosciente. Non essendo un conduttore di professione non mi sono mai posto il problema delle fasce orarie, dei neri pubblicitari, dei competitor - spiega Signorini - Sono incosciente. Questo è stato un vantaggio, dopo mi sono accorto di responsabilità e rischi". E degli scivoloni, tanti in questa edizione: "C'è sempre il rischio di scivolare, ma me ne sono reso conto e ho chiesto scusa. Non credo sia una cosa negativa chiedere scusa".

Infine, Alfonso Signorini commenta il post-Gf di Tommaso Zorzi, vincitore del reality di Canale 5 e ora 'prezzemolino' Mediaset: "Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel'ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality - fa sapere - Così non ha fatto, la sua striscia 'Il Punto Z' è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l'ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare".