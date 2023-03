Amici 22: la prima sfida dei prof, tra talento e divertimento

Uno dei momenti più attesi e apprezzati della prima puntata del serale di Amici 22 è l’attesa sfida tra i prof. Tutti artisti di grande talento ed esperienza, capaci infatti di regalare un bel momento di spettacolo ai ragazzi in studio e al pubblico a casa.

“Si torna in pista contro tutti”. Scrivono Cuccarini e Lo lanciando il duello: “La sfida è raccontare chi siamo in modo creativo”. I due coach, che si definiscono i Cucca-Lo non possono che scegliere una coreografia per presentarsi e danzano sulle note di “Smooth Criminal” di Michael Jackson e di un brano della sorella Janet, artisti da loro particolarmente amati e, dicono, ‘con cui siamo cresciuti’. Un’esibizione che scatena l’entusiasmo in studio e strappa applausi anche agli altri prof.

Alla faccia della precisazione di Emanuel Lo: “Io sono 15 anni che non ballo!”.

E’ poi la volta di Arisa e Raimondo Todaro. In una scenografia fiabesca la meravigliosa voce della cantante intona “Nel blu dipinto di blu” finché non parte la nota versione sudamericana del brano di Modugno che danno avvio alle danze, guidate dal campione Todaro che volteggia e fa volteggiare la sua partner.

Gli ultimi ad esibirsi sono la coppia Celentano- Zerbi che scrivono a Maria De Filippi e ai giurati, con la consueta modestia: “Zerbi e Cele, i più fichi della tele, secondo voi hanno bisogno di un biglietto da visita?”

L’esibizione divertente e colorata è uno sfrontato elogio dei nuovi giurati, in particolare uno sperticato e furbesco omaggio a Cristiano Malgioglio, alle sue canzoni, ma anche al suo inconfondibile stile, richiamato negli improbabili costumi. In ogni rima c’èun commento sui colleghi-rivali sulle note di “Gelato al cioccolato, un bacio al mio giurato, che va sempre coccolato”.

“Che vergogna!” commenta una divertita Maria De Filippi.

“Mi hanno fatto un omaggio straordinario, ma io non sono mai andato in giro così vestito male!” Tiene a precisare Malgioglio. “Quindi do il voto a Lorella che è incantevole. Dà sempre un’emozione incredibile quando va in scena”. Michele Bravi invece ammette: “Ho un debole per le cafonate, non possono non votare Celentano- Zerbi”. A decidere è Gioffrè che apprezza ‘la ricerca’ e dà la vittoria all’esilarante performance di Celentano- Zerbi.