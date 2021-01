Amici, l'ex allieva contro la Celentano: "Ha fatto stage con ragazze 'in carne', non le ha illuse?"

Ci è o ci fa? La fama di Alessandra Celentano come insegnante severa e spietata la precede nel mondo della danza classica e ad 'Amici, dove dal 2003 è in cattedra, collezionando più critiche che approvazioni, per non parlare degli scontri con i ragazzi ma anche con gli altri insegnanti (l'ultimo, sabato scorso, con Lorella Cuccarini). Ma quanto c'è di vero intorno alla sua intransigenza e quanto, invece, fa parte del personaggio?

A rispondere a questa domanda, non risparmiando durissimi colpi alla prof. più temuta del talent di Maria De Filippi, è Agata Reale, ex allieva che non si è mai tirata indietro quando si è trattato di discutere con la Celentano. E così fa oggi. La ballerina, che partecipò alla sesta edizione del programma, tuona su Facebook: "Sabato ero a lezione e mi hanno mandato una foto dicendomi che questo attrezzo lo aveva regalato la Celentano a Rosa. Guardo la foto e cos'è? Il Pro Arch. Lo usavo quando avevo 15 anni, molto prima di Amici... Lo chiamavo l'attrezzo della tortura. Quanti pianti, quante ore passate a torturarmi i piedi... La Signora 'Maestra' ha pensato di aver scoperto l'acqua calda.. Forse ai miei tempi non lo conosceva ancora o le stavo veramente sulle... per non farmi neanche un regalo. La cosa pazzesca è che c'è quella piccola fetta di pubblico che pensa che lei sia preparatissima, ecc ecc... Solo per questi teatrini squallidi che fa da anni".

Gli 'altarini' di Alessandra Celentano: "Vende corsi aperti a tutti, fa stage con ragazze in carne"

Lo sfogo di Agata non finisce qui: "Essere Maestra vuol dire tante cose - si legge ancora nel lungo post - Formare non vuol dire per forza atteggiarsi a strega. Ne ho sentite di ogni. Anche io ho avuto insegnanti oltre lei molto molto severi e di torture ne ho passate tante. Ma nessuno e dico nessuno si è mai permesso di essere arrogante, ineducata e tanto altro che preferisco non dire. Andrebbe chiamata sua Maestà piuttosto". La ballerina, poi, affonda il colpo e svela alcuni altarini che si scontrano con l'immagine algida e intransigente costruita accuratamente in tutti questi anni: "Quello che più mi da noia è che la signora vende corsi on line aperti a tutti. Ha fatto marketing con le sue maglie 'io sono la maestra', ma ancor di più fatto stage con ragazzine dalle qualità come dice lei non adatte, che lei chiamerebbe molto in carne per essere carina... Eppure che bei sorrisi in quelle foto! Beh non pensi di averle illuse? Come, la danza non è per tutti... Come mai non hai detto, non ha senso fare lezione tanto non farai mai la ballerina? Beh li no... certo! Troppo facile. La danza non sarà per tutti, ma non è detto che tutti la fanno per diventare grandi etoile. Perché non provi a fare la maestra facendo vedere come puoi far migliorare uno scarso? Tutti bravi con i talenti, con allievi predisposti o già bravi, ma il bravo insegnante è quello che aiuta l'allievo a migliorare professionalmente e umanamente! E tu riesci a tirar fuori da noi ragazzi solo il peggio, perché si sa se colpisci, rispondi per difenderti".

Agata Reale: "Non sono mai stata una etoile, ma ero una danzatrice"

Agata Reale ha smesso di ballare per alcuni problemi di salute, ma sul suo talento e su come Alessandra Celentano abbia provato a stroncarlo in tutti i modi non ha dubbi: "Prima di Amici ho lavorato per la compagnia Junior Opus Ballet- Balletto di Toscana dove pensate un po', c'erano tutti i grandi artisti con i quali ha lavorato la Signora Celentano, per poi successivamente iniziare a lavorare con una delle compagnie italiane più importanti, Renato Greco. Avevo solo 18 anni, dopo amici sono stata proprio io a non fare mai più un casting di danza, lo possono dire tutti.... perché nessuno mi ha più visto nelle sale dei casting per mia scelta e non perché non valevo un ca***! Non sono mai stata una etoile ma ero una danzatrice, Daniel Esralow mi offrì un bellissimo contratto di lavoro che purtroppo ho dovuto rifiutare".

Sotto il post su Facebook di Agata Reale