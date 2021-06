Nuovo amore per Aka7even? La foto del cantante con una ex allieva de Il Collegio fa sognare i fan

Durante uno dei suoi viaggi per gli instore Aka7even è stato paparazzato con una ragazza famosa per aver partecipato a Il Collegio, il reality di Rai 2

Il successo dei cantanti di Amici20 è in continuo aumento, le loro canzoni sono in rotazione sulle radio e stanno portando avanti i loro instore per firmare le copie dei loro album e incontrare i fan. Durante uno dei suoi viaggi Aka7even è stato paparazzato con una ragazza famosa per aver partecipato a Il Collegio, il reality di Rai 2.

Aka7even, nuovo amore dopo Martina Miliddi?

Aka7even è stato "beccato" in compagnia di un’ex allieva de Il Collegio e questo potrebbe essere, forse, il segno di una svolta dopo la rottura con Martina Miliddi conosciuta durante Amici di Maria De Filippi. Miliddi aveva fatto soffrire il cantante durante il programma per un interesse nei confronti di un altro concorrente: Raffaele Renda. I due, Raffaele e Martina, adesso stanno insieme e la loro storia ha creato non pochi problemi alla ballerina che ha dovuto affrontare numerose critiche e offese.

Aka7even si è dedicato solo alla musica da quando è finito il talent di Canale 5, ma la foto pubblicata su Twitter che lo ritrae insieme alla bella Alice De Bortoli ha creato scompiglio tra i fan del cantante. I due, nello scatto, sono a Milano città dove Aka si trovava per un instore, incontro casuale o qualcosa di più?