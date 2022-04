Alessandra Celentano critica Nunzio: «Sei come l'insalata, sei solo un contorno»

È iniziata da poco la quinta puntata del Serale di Amici e Alessandra Celentano non ha perso l'occasione per dire subito la sua, soprattutto sul suo antagonista Nunzio. La Maestra di classico, infatti, appena terminata l'esibizione del ballerino di latino-americano della squadra Cuccarini-Todaro, ha deciso di commentare la sua performance sulla colonna sonora del film Il Ciclone definendo il ballerino come l'insalata.

«Sai Nunzio, guardandoti mi è venuto in mente a cosa assomigli - dice la Celentano rivolgendosi al ballerino - Sei come un'insalata, sei un contorno, dietro c'è la pietanza (riferendosi ai ballerini professionisti che si sono esibiti dietro di lui) e poi ci sei tu»

Ed è così che la Maestra Celentano ha strappato una risata a Maria ma non ha trovato il favore né del pubblico, né di Raimondo Todaro che ha subito risposto a tono alla collega: «Cara Maestra, intanto l'insalatina scondita che è entrata appena prima del Serale è ancora qui»