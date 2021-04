Alessandra Celentano dopo il like contro Amici: "Un errore del mio social media manager"

Dietrofront in extremis di Alessandra Celentano. L'insegnante di danza prende le distanze dal post di Mia Molinari - sotto il quale ieri era comparso un suo like, rimasto per diverse ore - in cui si chiedeva di boicottare il programma. La ballerina, ex insegnante di Amici, ha definito il talent di Maria De Filippi una "pagliacciata", invitando i suoi follower a "dare un segnale forte, togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da 'scuola'". "Il trash non può vincere sull'arte" si legge ancora e l'apprezzamento della Celentano suonava come una stonata presa di posizione contro la trasmissione che dal 2003 la vede tra i protagonisti.

Il like è scomparso poco prima della diretta di ieri, poi il post dell'insegnante di danza: "Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali".

Verità o scaricabarile? Il rumore di unghie sullo specchio si sente, anche se sui social tutto è possibile e non sarebbe la prima a mettere erroneamente like sconcertanti. Lo scorso novembre uno arrivò dall'account Instagram di Papa Francesco sotto la foto di una modella brasiliana in lingerie. Anche lì la colpa fu del team che gestisce i social del Pontefice. Un mestiere difficile quello del social media manager.

Il post di Alessandra Celentano dopo il like a Mia Molinari