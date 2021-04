Il like di Alessandra Celentano al post per boicottare Amici: "Una pagliacciata, trash"

Che Alessandra Celentano fosse la figura più controversa di Amici era fuori dubbio, ma le sue ultime gesta social confermano un veleno nei confronti del programma di Maria De Filippi che inizia ad essere eccessivo considerando il ruolo che ricopre da anni. L'inflessibile prof. di danza fa capolino sotto un post Instagram di Mia Molinari che spara a zero contro il talent di Canale 5.

L'ex ballerina di Buona Domenica, nel cast di Amici nel 2011 e mai più riconfermata, ha lanciato una vera bomba, chiedendo di boicottare il serale: "L'unione fa la forza! Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro Paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l'appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera! Per chi non avesse inteso - si legge nel post - più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da 'scuola di Amici'". La Molinari è un fiume in piena: "Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate? - continua - Io ne sono convinta! E so che insieme potremmo davvero fare la differenza. L'unione fa la forza, sempre! Il trash non può vincere sull'arte".

Parole al vetriolo che raccolgono il like di Alessandra Celentano. La sua ostilità nei confronti di generi diversi rispetto alla danza classica è nota, così come le sue battaglie per far fuori i meno "meritevoli", sostenuti dagli altri insegnanti al grido di "siamo in una scuola", ma questa presa di posizione va decisamente contro tutto il programma di cui fa parte da quasi vent'anni. Per lei sta per suonare la campanella dell'ultima ora?

Il post di Mia Molinari con il like di Alessandra Celentano