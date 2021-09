Alessandra Celentano, le prime stoccate a Raimondo Todaro (ancor prima dell'inizio di Amici)

Da settimane si vocifera del clamoroso approdo di Raimondo Todaro alla corte di Maria De Filippi. Abbandonato Ballando con le Stelle, con annesse polemiche a distanza con Milly Carlucci, l'ormai ex volto Rai sarebbe ad un passo dal diventare professore di ballo ad Amici, talent show Mediaset pronto a ripartire con la sua ventunesima edizione.

Il tweet di Alessandra

Una new entry che ha immediatamente scatenato Alessandra Celentano, colonna portante dello show, polemista di natura e professoressa arrivata alla sua 19esima edizione, che via social ha così stuzzicato Raimondo: "Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché 'la danza è una e forse lo capirebbe'". "Maria perché non prenderlo?".

Parole solo apparentemente 'concilianti', quelle rivolte da Alessandra a Raimondo, con pungenti stoccate inviate al più che probabile futuro collega. "Il programma non è ancora iniziato e sta già trovando un modo per litigare", ha commentato divertito un utente sui social, con il profilo ufficiale Instagram di Amici che ha condiviso il cinguettio della professoressa, taggando proprio Raimondo.

Amici 21, quando inizia?

Celentano che non avrà più al suo fianco Lorella Cuccarini, 'spostata' da Maria dall'insegnamento del ballo a quello del canto, in sostituzione di Arisa, sorprendentemente non confermata. La 21esima edizione di Amici partirà ufficialmente il 18 settembre, su Canale 5.