Amici, Alessandra e l'allieva Serena si conoscevano prima del programma. Le foto le "incastrano"

Amici di Maria De Filippo 20 è sempre più vicino alla conclusione, il pubblico si è molto affezionato agli allievi ancora in gara, Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia Stabile, Serena Marchese, Samuele Barbetta e Alessandro Cavalli, e li segue sui social con grande attenzione. E proprio grazie, o per colpa, di questa attenzione che escono allo scoperto dei dettagli che sui social creano molte polemiche.

Amici20: Serena Marchese e Alessandra Celentano prima del programma

Dopo il video di Veronica Peparini e Giulia Stabile, che hanno portato alcuni fan del programma a pensare che l'allieva sia stata favorita rispetto ad altre/altre, ecco che il web riesuma alcune foto di Serena Marchese e Alessandra Celentano.

La ballerina, di 20 anni, è entrata nella scuola poco prima del Serale proprio per volontà della maestra Celentano poiché Serena ha le caratteristiche che la coreografa ritiene necessarie per una vera ballerina.

Celentano ha deciso di portare la sua pupilla nella sua squadra del serale, formata insieme a Rudy Zerbi. Durante le puntate, che vanno in onda il sabato sera, molto spesso le altre ballerine sono state messe a paragone con Serena dalla maestra. Lo scopo era sempre uno: dimostrare la bravura di Marchese.

Le foto, datate febbraio 2017, mostrano Serena in compagnia della nipote di Celentano in occasione di una gara di ballo dove la giovane ha vinto numerosi premi tra cui una borsa di studio consegnata proprio da Alessandra. Anche in questo caso potremmo parlare di favoritismo?