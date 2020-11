Amici 2020: cast, concorrenti, giuria, puntate e cosa c'è da sapere

'Amici di Maria De Filippi', il talent show più longevo e più seguito della tv italiana, compie vent’anni. Sabato 14 novembre l’esordio della nuova edizione del programma che dà modo a giovani talenti di crescere artisticamente e professionalmente, guidati dai professori in un percorso che il pubblico monitorerà nei prossimi mesi nella fascia settimanale in onda il sabato su Canale 5 (ore 14.10) e il lunedì su Italia 1 (ore 19).

Amici 2020, i professori

Anche in questa stagione sei sono i Professori che compongono il corpo docente della scuola: per il ballo, alle confermatissime Alessandra Celentano e Veronica Peparini si è aggiunta la grande star del panorama artistico italiano Lorella Cuccarini; per il canto, sono presenti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli insieme alla new entry Arisa, enfant prodige della musica, vincitrice di due Festival di Sanremo (nel 2009 da esordiente e nel 2014 nella categoria Big).

Amici 2020, la classe

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, è stata la produzione a selezionare i ragazzi, lasciando alla commissione dei prof la possibilità di decidere se ammetterli o meno nella scuola. Nella prima puntata del talent ogni prof ha così potuto decidere di togliere o meno la base musicale durante l’esibizione dell’aspirante allievo, decretando i componenti della classe. In tutto 15 gli allievi finora ammessi, dieci per la classe di canto e cinque per quella di ballo.

I cantanti

Arianna Gianfelici

Luca Marzano (Aka7even)

Esa Abrate

Giovanni Damian (Sangiovanni)

Federica La Rocca

Giulio Musca

Letizia Bertoldi (La Lirica)

Leonardo Macchia (elle)

Raffaele Renda

Carlo Evando Ciaccia

I ballerini

Samuele Barbetta

Martina Miliddi

Rosa Di Grazia

Giulia Stabile

Riccardo Guarnaccia