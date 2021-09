"Amici" 2021, riparte la scuola: concorrenti, prof, puntate e cosa c'è da sapere

"Amici di Maria De Filippi" inizia straordinariamente di domenica quest'anno, con la prima puntata dell'edizione numero 21 al via nel pomeriggio del 19 settembre su Canale 5. Appena pochi mesi fa la vittoria della ballerina Giulia Stabile e i banchi della classe di Amici sono già pronti ad accogliere i nuovi concorrenti, ragazzi giunti da tutti Italia per inseguire un sogno. Da lunedì 20 settembre alle 16.10 al via anche la striscia quotidiana in onda su Canale 5.

Gli allievi della classe di Amici 2021

La nuova classe di quest'anno sarà composta da cantanti e ballerini. I banchi a disposizione sono 14. Tra gli allievi si è fatto già il nome di LDA, al secolo Luca D’Alessio, figlio di Gigi.

Amici 2021, i prof: arriva Raimondo Todaro

Novità tra i professori della scuola di Amici. Il cast artistico infatti, come già noto, si arricchisce della presenza del ballerino e coreografo Raimondo Todaro, che affianca nel calo le professoresse Alessandra Celentano e Veronica Peparini. I tre prof di canto sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Amici 2021, la prima puntata e gli ospiti

Grandi nomi per gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Amici. In studio, in qualità di testimoni di aver creduto nei loro sogni e aver raggiunto grandi traguardi per ispirare così i nuovi allievi, Maria De Filippi schiera Gerry Scotti, Nino Frassica, Roberto Baggio, Linus, Paola Egonu, Ambra Sabatini, Flavia Pennetta, Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Filippo Magnini, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile, Aka7even, Deddy e Alesandro Cavallo. Con loro anche il cantatore Tommaso Paradiso, che presenta il nuovo singolo "Magari no", che anticipa il suo primo album da solita "Space cowboy".

In puntata anche un tributo a Michele Merlo, il giovane cantautore che con il nome di Mike Bird aveva partecipato tra il 2016 e il 2017 all'edizione di Amici vinta da Andreas Muller. Merlo è morto a soli 28 anni lo scorso 7 giugno 2021, stroncato da una leucemia fulminante.