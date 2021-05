Amici 2021, quanto guadagna il vincitore e tutti i premi in palio nella finale

Ci siamo: tutto pronto per la finale di Amici 2021 che nella puntata conclusiva di sabato 15 maggio proclamerà in diretta il 20esimo vincitore del talent condotto da Maria De Filippi. I cantanti Aka7even (Luca Marzano) Deddy (Dennis Rizzi) e Sangiovanni (Giovanni Damian) e i due ballerini, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile, sono i cinque finalisti pronti a conquistare l’ambito trofeo consegnato da Gaia, vincitrice della scorsa edizione di Amici, che si aggiunge ai premi messi in palio per tutti i protagonisti.

Amici 2021, tutti i premi in palio nella serata finale

Al vincitore di Amici va il premio più sostanzioso pari a 150mila euro in gettoni d’oro. Seguono poi due premi da 50mila euro ciascuno, destinati a ogni vincitore delle due categorie di ballo e canto, e il Premio della Critica della Tim, sempre da 50mila euro, assegnato dalla giuria dei giornalisti in studio per seguire e commentare la finalissima. È previsto anche un Premio Siae per il miglior Testo del valore di 20mila euro, il Premio Tim di 30mila euro e i Premi Marlù di 7mila euro per ogni finalista. Inoltre, a uno dei cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even spetterà il Premio delle Radio per l’inedito preferito.

Chi vincerà Amici 20: i favoriti

Secondo Eurobet, il sito di scommesse che ti offre le migliori quote tra tutti i siti di scommesse online, il favorito alla vittoria è Sangiovanni con il 42% delle preferenze; Sangio è anche il concorrente il maggior numero di stream e dischi d'oro e platino conquistati, questo successo gli sarebbe valso un guadagno a cinque zeri, come riporta AdnKronos. Seconda favorita con il 23% delle puntate è la ballerina Giulia. Nonostante anche lui sia molto seguito e ascoltato Aka7even ha solo l'8% delle preferenze come Deddy, ultimo secondo le puntate degli scommettitori è Alessandro Cavallo.

Stessi pronostici anche per i "podi": i più quotati sono quelli che vedono Sangiovanni e Giulia al primo e secondo posto, con al terzo Aka7even o Deddy.