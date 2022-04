Amici 2022: ecco chi è il primo eliminato della quarta puntata del Serale

La quarta puntata del Serale di Amici è appena iniziata e al termine della prima sfida a squadre tra i ragazzi del team Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro c'è stata la prima eliminazione della serata. Dopo aver perso, la squadra Cuccarini-Todaro ha visto tre dei suoi ragazzi candidati alla possibile eliminazione: i cantatni Sissi, Alex e Aisha. I tre talenti si sono subito esibiti con i loro cavalli di battaglia davanti ai giudici del Serale per convincerli a farli restare in gara a colpi di inediti e cover. A spuntarla subito è stata Sissi lasciando Alex e Aisha in attesa, davanti alle consuete "Carte", chiamate da Maria de Filippi al termine delle esibizioni. Chi è stato eliminato?

È la cantante Aisha, la diciassettenne del team Cuccarini la prima eliminata della quarta puntata di Amici. Si tratta della concorrente più giovane del programma che si era fatta amare da tutti per il suo spirito allegro e la sua grande presenza scenica sul palco che, a detta di tutti, faceva sempre venire voglia di ballare. In lacrime al centro del palco la cantante viene abbracciata dalla sua maestra Cuccarini, anche lei emozionatissima che le fa i complimenti per il suo percorso e i suoi progetti futuri tra cui la collaborazione con i One Republic.

Chi sono i ragazzi ancora in gara

Categoria canto

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb

Albe (Alberto La Malfa)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro)

Lda (Luca D'Alessio)

Luigi Strangis

Categoria ballo