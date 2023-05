Amici 2023, chi è il primo finalista

Svanito il rischio di rimandare la semifinale a causa di un presunto contagio da Covid di due allievi della scuola, i concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono tornati a darsi battaglia a colpi di performance per raggiungere l’ambita finale del programma.

Manca davvero poco alla proclamazione del vincitore di questa stagione del talent show di Canale 5, ma per qualcuno il lungo percorso si interromperà a un passo dalla meta, visto che anche questa semifinale si concluderà con l’eliminazione di due dei giovani artisti in gara.

A scontrarsi per conquistare un posto in finale sono rimasti in sei: tre cantanti e tre ballerini.

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo può schierare ancora Maddalena e Angelina; tra le fila del team guidato dal duo Zerbi-Celentano sono rimasti Isobel e Aaron, mentre Arisa e Todaro possono ancora contare su Mattia e Wax.

Le sfide della prima manche e la formula della semifinale di Amici

In occasione della semifinale, cambiano le regole. Tanto per iniziare, per decidere l’avvio di gara, niente sfida tra giudici. Le tre squadre si schierano infatti tutte a bordo pista, per decidere chi ha il ‘boccino’ ogni squadra sceglie uno dei suoi talenti che ha a disposizione una performance di 50 secondi. Chi dei team arriva in ogni manche a 2 punti può portare i suoi due allievi davanti alla giuria per esibirsi. A questo punto la giuria decide chi dei due va direttamente in finale.

A sfidarsi nella prima mini gara di 50 secondi per assegnare il ‘boccino’ sono Isobel, Angelina e Wax, e a conquistare il boccino è la ballerina.

A decidere è quindi il duo Zerbi-Celentano che schiera Isobel che balla su Singin’in the rain contro Wax che canta Tutta mia è la città. Il punto va alla ballerina. La seconda sfida vede Isobel che balla Nothing compares to you contro Angelina che canta Lost without you e vince la cantante. E’ poi la volta di Aaron che canta Someone you loved schierato contro Mattia che si esibisce con un jive e la giuria premia il ballerino della squadra Arista-Todaro anche se Aaron si guadagna enormi complimenti da parte di Cristiano Malgioglio. A decidere la prima manche è il guanto di sfida a tema hip hop che vede il confronto tra Maddalena e Isobel. A vincere è la ballerina australiana.

A questo punto i talenti della squadra vincente si presentano davanti alla giuria che decide chi deve andare in finale e, tra Aaron che canta il suo ultimo singolo e Isobel, la prima ad accedere alla finale è la ballerina che tra le lacrime di gioia si tuffa sulla maglia della finale.