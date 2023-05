Amici 2023: chi è il vincitore del talent show condotto da Maria De Filippi

Grandi emozioni ad Amici 2023 con le esibizioni di Isobel, Angelina, Wax e Mattia. Tutti hanno reso la finale un evento unico, ma solo uno di loro è il vincitore della 22esima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Durante la serata, non sono mancate lacrime, date dall'agitazione del momento, perché bene o male ognuno dei finalisti ha sognato di raggiungere la grande coppa finale presentata nei primi minuti del talent show. Andata in onda il 14 maggio su Canale 5, la finalissima ha visto spesso i suoi protagonisti commuoversi e lasciarsi andare all'emotività, in particolare Isobel e Mattia, i cui occhi lucidi non sono certo passati inosservati.

Il vincitore della finale

Tanti i premi assegnati nella finale, a partire da quello della critica, dato dai critici musicali ad Angelina, per poi passare a premio Tim a Isobel, ma il più importante è senza ombra di dubbio la coppa d'oro che sancisce la vittoria del programma. A vincere l'ambito (e meritato) riconoscimento è stato Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che nel corso della serata ha mostrato tutto il suo fascino e il talento, senza mai risparmiarsi. Ora quest'ultimo potrà tenere fede alle parole dette a Davide Maggio: il giornalista gli aveva chiesto cosa avrebbe fatto con i soldi del premio della critica, e lui aveva risposto "Li dividerei. Ne terrei metà per me e l'altra la darei ai miei genitori per ripagarli di tutti i sacrifici fatti per me fino ad ora". Il premio finale del vincitore, infatti, consiste in ben 150mila euro.

Le parole di Mattia

Quanta sincerità nello sguardo perso e incredulo di Mattia. Così tanta da intenerire chiunque, soprattutto quando chiede a Maria De Filippi se quella coppa gigante fosse davvero per lui. Per non parlare poi del momento in cui alza il simbolo della vittoria con le mani, dove la sua felicità non lascia alcun dubbio, e le lacrime chiudono un cerchio iniziato ben 8 mesi fa. "Mi sembra un sogno. Devo dire delle cose prima di andarmene, altrimenti non vado via contento. Vorrei ringraziare tanto le persone qui dentro, compresi Benni, che mi è stata affianco durante il serale, tutti i professionisti, i giudici, i professori e in particolare tutte le persone che hanno permesso che io vincessi. E grazie a te, Maria, perché mi hai cambiato la vita. Sono arrivato qui a 17 anni e non stavo passando un bel periodo, ma mi avete fatto rivivere, sentire a casa e supportato. Maria, posso abbracciarti?". I due si stringono in un abbraccio sentito, puro e sincero, e tutto il resto scompare in pochi minuti di fronte a tanto "amore".