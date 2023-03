Amici 22, chi deve lasciare la scuola alla fine della seconda puntata

Dopo l’eliminazione di Piccolo G arrivata all’inizio della seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, è arrivata anche la seconda sentenza che ha deciso chi è il secondo alunno della scuola a dover fare le valige e continuare il suo percorso artistico nel mondo reale.

La puntata è stata, come sempre molto combatutta. Al termine della prima manche che ha visto confrontarsi la squadra dei Cucca-Lo contro quella Zerbi-Celentano è arrivata la sconfitta per la seconda, con l’eliminazione di uno dei loro cantanti.

La sfida finale tra Gianmarco e Cricca

La sfida tra le due squadre si è ripetuta nella seconda manche, ma in questo caso il risultato è stato ribaltato e a finire al ballottaggio finale è stato Cricca.

La terza manche ha visto confrontarsi il team Zerbi-Celentano contro quello guidato da Arisa e Raimondo Todaro, risultato vittorioso. Al ballottaggio sono dunque andati tre alunni del team Zerbi-Cele: Gianmarco, Ramon e Aron. Il primo a rientrare in gara è il cantante Aron che si esibito su un medley dei brani di Lucio Dalla. Tra Gianmarco e Ramon a giocarsi la permanenza nella casa contro Cricca alla fine è Gianmarco.

Dopo il divertente intervento di Enrico Brigano inizia la sfida finale. Il primo a esibirsi è il cantante Cricca che porta sul palco la sua interpretazione di “Se mi guardi così”. E’ poi la volta dell’esibizione di Gianmarco, una coreografia sulle note dell brano “Las Vegas” di Tancredi.

I due sfidanti sono tra l’altro molto amici, infatti quando attendono il verdetto in casetta si raccontano entrambi che comunque andrà saranno contenti se sarà l’altro ad andare avanti. Anche se poi, a tu per tu con Maria De Filippi, in attesa del verdetto non possono non confessare che l'esperienza ad Amici per loro rappresenta una passo fondamentale del loro percorso e che sicuramente abbandonare la scuola dopo sette mesi non sarà facile.

Alla fine, arriva il verdetto. A dover abbandonare Amici 22 è Gianmarco.