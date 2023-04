Amici 22: chi è il primo allievo a rischio eliminazione

Quarta serata per il talent show Amici di Maria De Filippi dove, a contendersi la vittoria finale, dopo mesi di lezioni , allenamenti, performance e giudizi sono rimasti in dieci.

Come nella scorsa puntata anche nella serata dell’8 aprile a dover uscire dalla scuola sarà solo uno dei giovani artisti rimasti in gara.

Si giocano quindi tre manches e da ognuna uscirà il nome di un allievo che dovrà esibirsi a fine puntata per salvarsi e mantenere il suo posto in gara.

Il primo nome a rischiare l’uscita è il ballerino Alessio.

Serale di Amici: Alessio a rischio eliminazione

Le prime due squadre a sfidarsi nella quarta puntata del serale di Amici sono quella dei Cucca-Lo che hanno ancora in squadra Cricca, Angelina e Maddalena contro la squadra Todaro- Arisa con Alessio, Mattia e Wax. La prima sfida vede lo scontro tra Angelina e Mattia e la cantante porta a casa la vittoria. Poi se la vedono Cricca e Wax il punto va al cantante della squadra Arisa-Todaro. Ultimo scontro tra Cricca (in duetto con Angelina) con “My heart will go on” e Federica con “Sono solo parole”.Uno scontro decisivo ed accompagnato dalla dura polemica di Arisa contro Lorella Cuccarini. La cantante ha infatti accusato la collega maestra di utilizzare troppo spesso l’arma dei duetti con Angelina, quando a esibirsi dovrebbe essere Cricca.

La giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi premia il duetto Cricca-Angelina.

A questo punto, i ragazzi della squadra di Todaro e Arisa, Alessio, Wax e Mattia, devono battersi tra loro per rientrare subito in gara. A rientrare subito è Wax mentre al ballottaggio finale è il ballerino Alessio.

Un artista che ha dimostrato in questi mesi molto talento. Il fatto che finisca a rischio eliminazione evidenzia che ormai, a giocarsi la vittoria finale sono rimasti tutti allievi con grande potenziale. Vedremo a fine puntata se riuscirà a salvarsi e a rimanere nella scuola o sarà costretto a continuare il suo percorso fuori.