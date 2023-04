Amici 22: chi è l’eliminato della quarta puntata del serale

Una puntata ricca di sfide, arte e spettacolo anche quella del serale di Amici andata in onda sabato 8 aprile su Canale 5. Come già la scorsa settimana anche in questo quarto appuntamento serale, ad essere eliminato è stato solo un allievo della scuola.

La gara è iniziata con il confronto tra il team guidato da Lorella Cuccarini e quello di Arisa e Raimondo Todaro. Ad avere la meglio sono stati i primi e a sfidarsi per rientrare subito in gara sono stati Alessio, Mattia e Wax. A finire al ballottaggio è stato Alessio, il primo della serata a rischio eliminazione.

La seconda manche della puntata ha visto la squadra dei Cucca-Lo sfidare quella di Zerbi-Celentano. Questa volta i primi hanno perso e a finire al ballottaggio, un po’ a sorpresa è stata Angelina.

Infine, il terzo scontro: Todaro-Arisa contro Zerbi-Celentano ha visto di nuovo la vittoria dei secondi e Mattia finire al ballottaggio.

Il ballottaggio tra Alessio-Angelina-Mattia

Il primo ad esibirsi sperando di poter convincere la giuria a tenerlo nella scuola è Alessio, con un coreografia su Pompeii. Il ballerino ci tiene a dire che è contento comunque vada del percorso fatto e di quanto è riuscito a crescere nella scuola.

E’ poi la volta di Angelina con il suo inedito, “Voglia di vivere”. Per terzo tocca a Mattia che si esibisce in un passo a due sulle note di Chantaje con Benedetta.

Il primo giovane talento ad essere salvato dai voti di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè è Angelina, che può tornare tra i suoi compagni di scuola.

A giocarsi la permanenza a questo punto rimangono i due ballerini della squadra di Arisa e Raimondo Todaro: Alessio e Mattia.

Il primo a esibirsi di nuovo è Alessio seguito da Mattia. Concluse le esibizioni i due vengono, come di consueto, mandati in casetta ad attendere il verdetto finale.

Poco dopo è arrivato il verdetto: a dover abbandonare la casa è il ballerino Alessio.