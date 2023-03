Amici 22: fuori il primo eliminato della seconda puntata, ecco chi è

Inizia male la seconda puntata del serale di Amici 22 per la coppia Alessandra Celentano- Rudy Zerbi che perdono la prima sfida contro i Cucca-Lo e devono sacrificare uno dei loro talenti.

Nel talent del sabato sera di Maria De Filippi, dopo la gare che ha visto sfidarsi il cantante Cricca con Tu come stai contro Ramon che ha danzato una coreografia sulle note dei Carmina Burana con la vittoria del ballerino. Poi si sono fronteggiati Maddalena che ha ballato su Chandler e Piccolo G che ha cantato Sotto casa e ha vinto di nuovo la concorrente della danza. C’è poi la sfida tra cantanti: Aron contro Cricca in duetto con Angelina su Hello di Adele, e a conquistare il punto sono i ragazzi della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che si prendono non solo i punti ma molti complimenti dei giudici.

Chi è il primo eliminato di sabato 25 marzo di Amici

Viene così decretata la vittoria della squadra dei Cucca-Lo, esito che rende i coach avversari, per definizione della stessa Alessandra Celentano ‘basiti’.

A finire al ballottaggio, per scelta dei due professori vincitori della manche, sono stati Piccolo G che canta il suo inedito Acquario, Aaron che canta Universale e Isobel che danza sulle note di Totally eclypse of my heart.

Dopo le prime tre esibizioni Isobel viene subito salvata e a esibirsi di nuovo rimangono i due cantanti: Aron e Piccolo G. Inizia il cantante marchigiano che si esibisce in E' normale e poi è la volta di Aron.

Ad avere la peggio nello scontro diretto che ha decretato la prima eliminazione è stato Giovanni Rinaldi, in arte Piccolo G. Il cantante marchigiano, bisogna dirlo, finora non aveva particolarmente impressionato con le sue performance ma sicuramente l’esibizione di stasera era stata la migliore di quelle viste nelle due puntate serali, tanto che il pubblico fino all'ultimo ha sostenuto l'artista con applausi di incoraggiamento. Nello scontro contro Isobel e Aaron, due dei più forti del componenti della squadra di Zerbi- Celentano, era chiaro però che avrebbe rischiato molto. E così è stato.