Amici 22, il secondo allievo a rischio eliminazione

Il secondo match della puntata di sabato 8 aprile di Amici di Maria De Filippi vede scontrarsi la squadra guidata da Alessandra Celentano contro quella guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

La prima ‘partita’ ha visto la vittoria dei Cucca-Lo contro la squadra Arisa-Todaro ed è finita con il nome del primo giovane artista che dovrà giocarsi la permanenza nella scuola del talent show a fine puntata: il ballerino Alessio.

Dalla nuova sfida uscirà il nome del secondo allievo a rischio eliminazione.

I primi schierati dai prof in questa manche sono Aaron che si cimenta in un brano di Freddie Mercury e Maddalena, entrambi colpiscono i giudici, ma la vittoria va al cantante. I secondi a scendere in campo sono Angelina che canta “Banane e lampone” e Ramon in duetto con Isobel, anche in questo caso il punto va alla cantante. Il terzo scontro vede Isobel contro Cricca, reduce e ancora al centro della polemica sollevata da Arisa contro l’uso dei duetti nelle sue esibizioni. I giurati danno il punto a Isobel e dunque alla squadra Zerbi-Celentano.

Angelina a rischio eliminazione

A questo punto, come vuole il regolamento, si devono battere due nomi della squadra perdente. A scegliere sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che scelgono Maddalena e Angelina. La ballerina si esibisce con una coreografia su Dolcenera di Fabrizio De Andrè, mentre Angelina canta Crudelia di Marrakech. Se Maddalena è abituata a questo scontro, Angelina si dichiara più a disagio: “E’ brutto stare qui in questo momento” ammette.

I giurati Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè votano in segreto e caso vuole che danno il pari merito ma Maria De Filippi spiega che a questo punto la giuria deve decidere chi deve andare al ballottaggio finale. Rientrati, i giudici, spiegano di essersi accordati su una linea di voto. Dice Michele Bravi: “Ci siamo basati sul fatto che per un artista è importante rischiare invece che stare fermo e poi ci siamo basati anche sul numero di cantanti e ballerini che sono rimasti”. Appaiono le carte e a fermarsi è quella della cantante.

A doversi giocare la permanenza nella scuola del talent show è quindi Angelina. Un nome forse un po’ a sorpresa visto che si tratta di un’artista che finora è riuscita a comunicare bene il suo talento sia al pubblico in studio che in quello a casa. Stasera scopriremo come reagirà alla pressione del ballottaggio.