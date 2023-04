Amici 22, Isobel si emoziona ballando 'con la sua famiglia'

Affrontare una sfida dall’altra parte del mondo per realizzare il proprio sogno, spinta dalla passione e da un talento che pretende di essere espresso. E’ questo che ha fatto Isobel, la ballerina australiana che stiamo seguendo insieme a tutti gli altri giovani artisti della scuola di Amici di Maria De Filippi ogni sabato sera.

La giovane danzatrice, ‘pupilla’ della maestra Alessandra Celentano, ha dimostrato già molte volte il suo talento, ma nella puntata di sabato 22 aprile è riuscita ad emozionare profondamente portando sul palco qualcosa di molto personale.

La giovane danzatrice si è commossa infatti, quando Maria De Filippi le ha fatto un regalo a sorpresa, creando per la sua esibizione una speciale scenografia: un’enorme album di fotografie con sopra le immagini della sua famiglia, di quando lei era bambina. Una famiglia lontana che in questo modo però è con lei mentre volteggia e incanta il pubblico di un altro paese, sulle note di Che sia benedetta di Fiorella Mannoia. E l’emozione per questa esibizione speciale è talmente forte che, alla fine, escono le lacrime.

Un’emozione provata, ma anche trasmessa a chi assisteva all’esibizione. Dopo il voto di Malgioglio che premia la ballerina, e quello di Michele Bravi che vota invece la sua ‘avversaria’ nella manche Angelina, a decidere a chi andrà il punto è Giuseppe Giofrè, un artista che ha condiviso l’esperienza che sta vivendo Isobel, e che sa bene cosa vuol dire allontanarsi sin da giovane dai propri affetti per inseguire un sogno ma anche sentirsi accolto in un altro paese.

“Io mi sono emozionato”, dice infatti Giofrè. “Perché trovare casa in un paese che non è il tuo è bellissimo. Io anche mi sono trasferito in America da solo e lei mi ha emozionato”. Punto-partita per la squadra Zerbi-Celentano.