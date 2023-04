Amici 22: la sfida tra i giudici!

Inizio inedito per la terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Negli studi Mediaset, i primi a scende nell’agone sabato 1 aprile, non sono gli undici ragazzi rimasti a contendersi la vittoria finale, né i maestri che ormai sono avvezzi a sfidarsi uno con l’altro non solo attraverso i loro allievi, ma anche salendo loro stessi sul palcoscenico.

Coloro che aprono le danze, con una competizione specialissima, nella terza puntata del serale di Amici 22 sono i tre giudici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sorprendono il pubblico cimentandosi in una competizione a base di yoga.

I tre componenti della giuria sono chiamati a sfidarsi per scegliere la busta che decide quale sia la squadra a scendere per prima e a iniziare la ‘canonica’ gara.

I giudici si sono dovuti impegnare in un esercizio di equilibrio piuttosto complicato.

Il più preoccupato dei tre è sicuramente Cristiano Malgioglio, che comunque si è prestato alle esigenze dello show, con tanto di tacchi!

Michele Bravi ha resistito un po’ di più, ma in realtà non c’è stata partita.

A vincere la gara infatti e a resistere più a lungo in posizione è stato, come prevedibile, il danzatore Giuseppe Giofrè che ha surclassato i due colleghi.

Tutte e tre però dimostrano un’ironia che meriterebbe un premio e fanno divertire il pubblico, scaldandolo a dovere in vista della vera gara tra i talenti.

Uno scoppiettante avvio per una serata che si annuncia già piena di sorprese e che si concluderà con l’eliminazione di uno degli allievi della scuola che dovrà tornare a casa.

Nella busta di Giofrè c’era il nome della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che scendono con i loro alunni Ramon, Isobel e Aron e che decidono di sfidare la squadra Arisa- Raimondo Todaro con Alessio, Federica, Mattia e Wax.