Amici 22, chi è la prima eliminata del serale

Al termine della prima manche di questa stagione del serale di Amici che vede contrapporsi la squadra dei maestri Celentano- Zerbi contro quella guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, la vittoria va al primo team e a finire a rischio eliminazione sono in tre.

Megan, che si esibisce sulla coreografia di Move your body, Cricca che canta i Coldplay e Maddalena che ha perso il guanto di sfida contro Isabel e si trova a dover evitare il rischio di tornare a casa.

La manches è infatti ad eliminazione diretta e il destino di questi tre alunni della scuola di Amici è già in bilico dopo le prime esibizioni.

A decidere del destino dei tre ragazzi sono i tre nuovi giudici della trasmissione: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio che devono votare chi vogliono che rientri in partita.

A essere particolarmente sulle spine sembra Maddalena che teme non solo la sua uscita, ma anche quella dei due compagni d’avventura con cui ha stretto amicizia in questi mesi.

Emanuel Lo difende i suoi alunni, con un grande ‘Bravi’ a tutti e tre.

A essere salvata per prima dai giudici è proprio Maddalena, mentre Cricca e Megan si devono di nuovo confrontare.

La ballerina danza una coreografia sulle note di American Life di Madonna, poi è la volta del cantante, molto emozionato nonostante si dica tranquillo: "Se esco vado a mangiarmi una piadina e via. Ci sono talmente tante persone che vorrebbero stare qui".

Prima dell'esito del volo, le parole di incoraggiamento di Cristiano Malgioglio: "Voi andate fuori e fate la vostra strada. A me in più di quartant'anni, tante porte in faccia mi hanno chiuso e guardate ora dove sono!"

Mai mollare dunque, un messaggio prezioso mentre arriva il primo verdetto del serale di Amici 22: a dover abbandonare la scuola è Megan.

La ballerina ovviamente si commuove ma dice "Io sono tanto felice, stamattina dicevo che se anche fossi uscita oggi sarei stata contenta. Sono tanto grata a tutti Maria, quello che ho imparato qua in questo tempo fuori ci avrei messo anni a impararlo".

Ma prima di congedarla, Maria De Filippi regala un'ultima grande emozione a Megan: una borsa di studio di cinque settimane in una prestigiosa compagnia di danza a New York.