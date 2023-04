Amici, è guerra tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio: "Chiama 'amore' tua sorella!"

Come di consueto ormai nel Serale di Amici di Maria De Filippi, non sono mancate discussioni nemmeno nella settima puntata dello show di Canale 5, e questa volta al centro della scena c'è una lite tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio, il giudice del programma che ha criticato le lettere sempre sprezzanti dell'insegnante ai suoi allievi, e in questo caso quella indirizzata a Isobel.

La lite

La lite è nato nel momento del guanto di sfida tra gli allievi, dopo che Maria De Filippi ha letto le motivazioni per cui la Celentano ha scelto Isobel per la prima competizione. Così Malgioglio ha preso la palla al balzo per attaccarla, dicendo che "se questi ragazzi sono arrivati al Serale, sono tutti eccellenti", un'affermazione che non ha convinto l'insegnante: "Non sono d'accordo non è una regola, le eccellenze sono rare". La vera discussione (e anche la più divertente) è iniziata quando il giudice ha dato del tu alla Celentano, che contrariata lo ha subto bloccato chiedendogli di darle del lei. Non solo, perché ad un certo punto, come gli accade con tutte le persone, Malgioglio l'ha chiamata "Amore" e lei gli ha risposto "'Amore' lo può dire a sua sorella!". Ovviamente, il commento dell'uomo ha suscitato grosse risate tra il pubblico: "Com'è tenera..."

In seguito lo scontro è proseguito, con entrambi a sostenere le proprie opinioni: Malgioglio ha continuato a pensare che tutti i ragazzi siano eccellenti, mentre la Celentano ha ribadito: "Non sono tutti uguali gli uomini".

Il commento di Emanuel Lo

Nel dibattito è intervenuto anche Emanuel Lo: "Non capisco perché Alessandra voglia mettere per forza un certo pensiero nella testa della gente. Durante il guanto di sfida abbiamo visto esibizioni bellissime". Cristiano Malgioglio, infine, ha concluso la discussione dicendole di calmarsi: "Calmati, figlia mia, sembra che tu abbia sempre il prurito addosso!".

La lite è poi andata avanti per tutta la serata, tanto che Malgioglio ha annunciato che non parlerà più con la Celentano che lo ha definito maleducato per un commento da lui fatto dopo l'esibizione di Maddalena, ancora una volta criticata dalla coreografa.