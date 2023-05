Amici, Angelina vince il premio della critica: "È il risultato di tanto amore, quindi vale"

Ad Amici è stato assegnato il premio della critica dedicato al concorrente che più ha colpito i giornalisti presenti alla finale in video collegamento. Il premio consiste in una somma in denaro, ed è molto importante perché dato da critici più noti del panorama musicale che di bravura e tecnica se ne intendono. Il riconoscimento, ottenuto a metà serata poco prima della finalissima, è stato attribuito ad Angelina con 13 preferenze.

Le parole di Angelina

Tante emozioni per i 4 finalisti tornati al centro del palco per scoprire il vincitore del premio della critica, consegnato dal Direttore artistico di Amici di Maria De Filippi: Stephane Jarny. Accolto in sala con entusiasmo, quest'ultimo si è voltato insieme ai ragazzi in gara per ascoltare il parere dei giornalisti. Tutti hanno dovuto esprrimere la propria preferenza, anche Paolo Giordano, e quasi tutti all'unisono hanno fatto il nome di Angelina Mango, che in questa edizione ha dato grande prova della sua potenza canora, in particolare (ma non solo) quando si è esibita intonando il brano di Michael Jackson "The Way You Make Me Fell".

Una volta assodata la vittoria di Angelina, la cantante non ha mancato di ringraziare tutti i critici guardando fissa la schermata dei video collegamenti e rivelando le sue difficoltà comunicative in pubblico "È veramente un onore per me. Mi sento un po' in imbarazzo, non sono brava a parlare. A cantare sì, forse, ma parlare è diverso. Però non posso che ringraziarvi con tutto il cuore. Per me vale tantissimo e infatti sono molto emozionata. Lo considero il risultato di tanto lavoro, impegno e amore. Posso dirlo? Di tanto amore. Vuol dire che vale qualcosa! È importante. Grazie mille".

Come avrebbero usato i soldi del premio Isobel e Mattia

Ricordiamo che dopo la prima sfida - Isobel vs Mattia - il critico Davide Maggio aveva fatto una domanda alquanto interessante ai due finalisti: “Volevo chiedervi se avete intenzione di usare una parte del premio in denaro ad altre realtà e cosa comprereste per voi che non abbia a che fare con il lavoro"

Il primo a rispondere è stato Mattia: “Li dividerei, iuna metà la metterei da parte per il mio futuro, l’altra la darei ai miei genitori, così da ripagarli per i loro sacrifici. Ne sarei felicissimo". Isobel, invece, ha detto che li avrebbe usati per restare in Italia.