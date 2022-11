Amici, le anticipazioni della nona puntata: ospiti e spoiler (in studio l'ex di una concorrente)

La nona puntata del pomeridiano di Amici andrà in onda il 13 novembre, ma come sempre lo show è stato registrato durante la settimana, per questo motivo sono disponibili online, e in particolare sul profilo Twitter Amici News, le anticipazioni di quello che vedremo a partire dalle 14:00 su Canale 5 questa domenica.

Anche quest'anno il programma è molto seguito grazie sia alle dinamiche che si sono create tra professori e allievi, ma anche perché ogni settimana sono presenti in studio grandi ospiti della musica e della danza italiani e non solo. Cosa succederà questa domenica? Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata di Amici del 13 novembre

Anche in questa puntata saranno molti gli ospiti e alcuni di loro sono stati chiamati per giudicare gli allievi. Una delle cantautrici più famose che hanno partecipato al programma torna questa domenica: si tratta di Alessandra Amoroso. La cantante presenterà la sua nuova canzone, Notti blu, e lancerà il suo nuovo tour.

Giorgia torna in studio per presentare Normale, dopo i complimenti di Zerbi e i moltissimi applausi del pubblico, lei e Emmanuel Lo si sono scambiati un bacio. In studio poi Peppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash che hanno giudicato i cantanti scegliendo, in base ai voti assegnati, l'allievo che potrà esibirsi, con il suo inedito, durante la finale di Tu si que vales. Aaron è risultato il vincitore e insieme a lui sul palco dello show in prima serata ci sarà Gianmarco grazie al voto altissimo che ha preso con la sua esibizione, è stato giudicato da Irma De Paola.

Tra gli ospiti anche Giulia Pauselli che ha giudicato la gara di improvvisazione; Belen Rodriguez che ha preparato una sorpresa per Wax e anche Irama che ha mandato un videomessaggio per Aaron non potendo partecipare di persona alla trasmissione poiché è a Miami.

Le anticipazioni della puntata di Amici in onda domenica 13 novembre

Secondo le anticipazioni di Amici News quella di domenica sarà una puntata particolarmente movimentata con molti ospiti, sorprese per i ragazzi e anche molte prove. I cantanti si sfideranno nella prova inediti,

per decretare chi andrà a cantare a Tu si que vales, i ballerini invece si sono sfidati per stabilire chi sarebbe andato sul palco dello show ballando sulla musica di Aaron e poi hanno anche partecipato alla gara di improvvisazione che è stata giudicata da Giulia Pauselli. Per questa prova è entrato in studio Samuele, il ballerino di Amici 20 che ha partecipato nella stessa edizione di Giulia Stabile, il ballerino e coreografo ha dimostrato la prova e sicuramente l'imbarazzo non è stato poco: Samuele è l'ex fidanzato di Claudia Bentrovato. Presentando Samuele, Maria lo ha annunciato come un futuro coreografo di fama internazionale. A guardare la sfida e l'amico è rimasta anche Giulia Stabile.