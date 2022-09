Amici 2022, le anticipazioni della terza puntata: spoiler e ospiti

Domenica 2 ottobre torna l'appuntamento pomeridiano con Amici di Maria De Filippi a partire dalle 14:00 su Canale 5. Le anticipazioni sulla registrazione come sempre arrivano dal profilo twitter Amici News. Ancora una volta saranno molti gli ospiti che saranno parte attiva della trasmissione. Da qui in poi spoiler, attenzione!

Gli ospiti della terza puntata di Amici 2022

Torna nello studio di Amici una grande protagonista del talent, una delle ballerine più amate di sempre da Alessandra Celentano: Anbeta Toromani. Alla danzatrice il compito di giudicare la prova di ballo degli allievi. Poi Achille Lauro che ha inivece giudicato la prova canora. Infine si sono esibiti davanti a pubblico, prof e allievi i Pinguini Tattici Nucleari cantando la canzone "Ricordi". Tra i vari commenti degli ospiti attenzioniamo l'opinione di Achille Lauro, il quale ha affermato che i cantanti hanno moltissimo lavoro da fare.

Le anticipazioni della terza puntata

Oltre alle gare valutate dagli ospiti, durante la terza puntata Alessandra Celentano ha deciso di sospendere un'altra volta la maglia a Ramon e ciò ha fatto scattare una polemica nella quale sono entrati anche Raimondo Todaro e Rudy Zerbi.

Niveo, Tommi e Wax si sono scontrati con una gara sugli inediti e a giudicarli è entrato in sudio Max Brigante. La gara è stata vinta da Tommi.

Nessun concorrente è stato eliminato, ma i cantanti sono stati duramente ripresi dalla produzione che ha deciso di adottare un provvedimento disciplinare nei loro confronti. I ragazzi sono usciti dallo studio non rispettando le regole: a dimostrarlo anche un filmato che è stato mandato in onda. La produzione ha quindi deciso che l’ultimo classificato in una gara di cover sarebbe finito in sfida. Da questa punizione sono stati esclusi Aaron, Wax, Tommy e Niveo, gli ultimi tre hanno comunque deciso di prendere parte alla gara di cover. Sono ben due gli allievi andati in sfida: Piccolo G e Niveo.