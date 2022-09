Amici 2022, le anticipazioni della seconda puntata: ospiti, spoiler e la prima "vittima" di Alessandra Celentano

Nel pomeriggio del 21 settembre, è stata registrata la seconda puntata di Amici che andrà in onda il 25 settembre a partire dalle ore 14:00. Come sempre sui social, in particolare su Twitter, non mancano gli spoiler e indiscrezioni riguardati il secondo appuntamento con il talent. La scorsa domenica sono state assegnate le maglie agli allievi che hanno preso posto ai banchi e come di consueto presto inizieranno le sfide, ma a far entrare già nel vivo delle dinamiche il programma ci avrebbe pensato una prof che avrebbe deciso di sospendere una maglia.

Gli ospiti della seconda puntata di Amici 22

Dopo la schiera di ospiti che hanno partecipato alla prima puntata (Leonardo Pieraccioni, Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio E Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Gianmarco Tamberi), la seconda non poteva essere da meno e così, secondo quanto riporta il profilo Twitter Amici News, sarà la grande Ornella Vanoni a giudicare i cantanti per la prima classifica ufficiale di canto. Sul palco di Maria De Filippi farà ritorno anche Annalisa, ex allieva e cantante di successo, che presenterà il suo ultimo lavoro e offrirà la sua testimonianza ai neo-allievi.

Le anticipazioni della seconda puntata di Amici 22: un allievo sospeso e uno a rischio eleminazione

Buone notizie per gli allievi, nella seconda puntata nessuna eliminazione, ma la maestra Celentano avrebbe sospeso la maglia ad un suo allievo. La motivazione, riportata da Amici News sarebbe la seguente: "Maglia sospesa a Ramon, decisione della Celentano come monito perché ha mostrato tre foto in cui secondo lei non rispetta il decoro che deve mostrare perché non è a casa sua".

La maestra avrebbe chiesto la messa in onda di alcune immagini che ritraggono il ballerino con la canottiera, il costume e le ciabatte, a quanto pare il ballerino dormirebbe proprio in costume e la produzione gli avrebbe fornito un pigiama. La punizione avrebbe quindi scatenato l'ilarità del pubblico, e dello stesso Ramon, perché considerata eccessiva.

Nella seconda puntata sono iniziate anche le prime gare. Per il canto, in particolare per quanto riguarda gli inediti, si sono esibiti Aaron, Ndg e Tommy Dali: avrebbe vinto la sfida Aaron e quindi il suo singolo sarà prodotto. Per il ballo invece la sfida era sull'improvvisazione e si sono scontrati Ludovica, Megan e Samuel. A vincere è stata Ludovica e così si è aggiudicata un premio interessante: la ballerina potrà esibirsi al concerto di Marco Mengoni al Palalottomatica il 22 ottobre.

Sempre secondo Amici News una concorrente sarebbe a rischio eliminazione, ma questo non sarebbe stato fatto vedere con il pubblico in studio, quindi dovremo aspettare i daytime della prossima settimana per scoprire se Rita sia davvero a rischio o meno.

Le improvvisazioni erano con oggetti misteriosi messi in 3 scatole. Le sceglievano al buio. Megan ha scelto la 2 e c'era un telefono, Ludovica la 3 e c'era una cornice mentre Samuel aveva un mazzo di fiori.#Amici22 September 21, 2022