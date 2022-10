Amici, le anticipazioni della settima puntata: ospiti, spoiler e la prima doppia eliminazione

Torna l'appuntamento settimanale con le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 30 ottobre 20220, dalle ore 14 su Canale5.

Come di consueto lo show è stato registrato durante la settimana - ma non il mercoledì, bensì il giovedì - e quindi sono disponibili già alcuni spoiler, pubblicati dal profilo Twitter Amici News, i nomi degli ospiti e ovviamente anche alcuni dei momenti clou che andranno in onda nel fine settimana tra nuovi baci e le prime due eliminazioni. Attenzione da qui in poi spoiler.

Gli ospiti di Amici nella puntata del 30 ottobre

Gli ospiti della puntata saranno Garrison, Tommaso Paradiso, Marcello Sacchetta e Giordana Angi. A Paradiso spetterà il compito di giudicare la gara delle cover degli allievi di canto; Sacchetta invece ha invece giudicato la prova di improvvisazione dei ballerini. A Garrison Rochelle il compito di dare i voti ai danzatori (e poi anche quello di giudicare una sfida). I loro giudizi sono andati a formare le classifiche dei ragazzi decretando così chi sarà messo in sfida. Durante le esibizioni dei cantanti però un prof ha deciso di mettere direttamente in sfida un allievo. Una decisione molto forte che si è portata dietro molte critiche.

Giordana Angi si è esibita con un medley delle sue canzoni.

Le anticipazioni della puntata di Amici

Durante le esibizioni degli allievi ci sono stati due episodi che hanno notevolmente scosso la puntata. Gli artefici di questi momenti di alta tensione sono stati Rudy Zerbi e Raimondo Todaro. Il primo ha interrotto la musica mentre stava cantando Andre, allievo di Arisa, e decide di mandarlo direttamente in sfida; il secondo fa la stessa cosa con Gianmarco, il ballerino di Alessandra Celentano, e lo manda in sfida immediata. Se Arisa accetta senza fare troppa polemica, Celentano invece vuole dire la sua e critica duramente Raimondo poiché lui già sapeva che con il compito che gli aveva assegnato, per lei difficile, non avrebbe visto un buon lavoro, anzi. E le giustificazioni che lo ritiene debole con la parte di sotto del suo corpo e che “con i piedi non ci siamo proprio" non sono credibili. Garrison, chiamato a giudicare la sfida con l'avversario esterno, darà però ragione a Celentano infatti Gianmarco rimarrà nella scuola. Alessandra e Raimondo già avevano parlato di questo compito e la loro conversazione, andata in onda durante il day time con tanto di lancio di acqua, aveva già fatto intendere quale sarebbe stata la conclusione - ovvero la sfida - che era stata predetta da Celentano.

Per quanto riguarda il canto Tommaso Paradiso ha fatto molti complimenti a Wax, definendolo uno del mestiere. Cricca non ha potuto prendere parte alla gara cover perché aveva un compito di Zerbi, cantare Aida di Rino Gaetano, e il prof gli ha fatto i suoi complimenti affermando anche di averlo visto essere di nuovo sé stesso. Non è dello stesso parere Arisa, alla quale non è piaciuto, perché vorrebbe fargli cantare qualcosa di più allegro.

Un'altra sfida era in programma, già dalla scorsa puntata, quella di Niveo. A giudicarla è stata chiamato Carlo Di Francesco che ha votato per l'allievo che si è esibito cantando il suo inedito Scarabocchi.

Le prime eliminazione dell'edizione 2022 di Amici

Come accennato il cantante di Arisa, Andre, è stato messo in sfida diretta da Rudy Zerbi. Sia Arisa sia Andre hanno accolto la richiesta del prof senza protestare, però non è proprio andato come loro speravano. Il cantante infatti è stato eliminato e al suo posto è entrato Ascanio. Andre quindi è il primo eliminato di questa edizione di Amici.

Secondo alle indiscrezioni pubblicate da Amici News su Twitter le eliminazioni però sarebbero due. Asia, l'allieva che era di Todaro e che poi è passata sotto la supervisione dei ballerini professionisti Elena D'Amario e Francesco Porcelluzzi, è stata definitivamente eliminata dal programma a seguito del televoto aperto a fine della scorsa puntata.

La sua eliminazione sembra una vera e propria certezza in quanto Amici News ha condiviso le immagini che ritraggono la ballerina alla stazione di Roma Tiburtina in attesa del treno. Asia quindi è la seconda eliminata di Amici 22.