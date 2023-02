Amici, le anticipazioni della diciannovesima puntata: un allievo a rischio eliminazione e torna il "Capodanno"

La puntata di Amici che andrà in onda il 5 febbraio 2023 e l'inizio del Serale è sempre più vicino e quindi si alza sia l'asticella per gli allievi ma anche la curiosità nello scoprire chi saranno i giudici. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe quasi sicuramente confermata la presenza di Stefano De Martino, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata. Questa domenica, a partire dalle 14:00, su Canale 5 tornano le sfide di canto e ballo. Come ogni settimana sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da SuperGuidaTv, di quello che vedremo poi in puntata. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata del 5 febbraio 2023 di Amici 22

Come sempre non mancheranno gli ospiti che dovranno giudicare le prove e le esibizioni degli allievi della scuola più amata d'Italia. Per quanto riguarda il canto saranno chiamati a dare il loro parere Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio. Per il ballo invece ci sarà Rossella Brescia.

Si esibirà con la sua musica invece il rapper Bresh che si è poi rivolto direttamente a Wax assicurandogli che si vedranno perché hanno un produttore in comune.

Le anticipazioni della puntata del 5 febbraio 2023: eliminazioni, prove e le maglie per il Serale

Finalmente si è conclusa la questione "sfida di Samu". Il ballerino di Emmanuel Lo era finito in sfida immediata a seguito del provvedimento disciplinare per la questione "Capodanno". Dopo la sfida con Paky, nella quale nessuno dei due è risultato vincitore e che è andata avanti per due domeniche e che si è conclusa con l'ammissione di Paky, Samu ha finalmente sfidato Mattia Fasan ed ha vinto riuscendo così a tornare a indossare la maglia celeste.

Ancora per quanto riguarda il ballo sia Ramon sia Isobel sono fuori da ogni gara avendo già la maglia dorata, ma gli altri si sono battuti per mostrare le loro doti. In particolare durante la puntata succederà qualcosa di inaspettato Megan passerà dalla squadra di Raimondo a quella di Emanuel Lo che nelle ultime settimane si era molto interessato alla ballerina.

Non è passata inosservata l'assenza di Mattia e di Aaron di cui però non si conoscono le motivazioni.

Nessuna nuova maglia per il serale è stata assegnata, quindi gli unici ad avere la certezza di esibirsi in diretta il sabato sera sono i ballerini di Alessandra Celentano.

Capodanno-gate: Maria arrabbiata con Wax

L'ombra scura del "Capodanno-gate" è ancora ben presente sulle teste dei colpevoli che hanno vinto la sfida e quindi sono ancora dentro la scuola, a differenza di Tommy Dali e Valeria. Maria De Filippi è stata particolarmente dura con Wax, considerato il capo branco, tra i due prima del "fattaccio" c'era un bel rapporto spesso la conduttrice lo provocava scherzosamente perché l'allievo di Arisa sta alla battuta e risponde sempre a tono. Proprio per questo motivo De Filippi ha voluto parlare con lui spiegandogli il perché della sua durezza.

De Filippi ha voluto chiudere una volta per tutte la questione 31 dicembre e ha affermato che da lui si aspetta di più perché sa che può comportasi meglio e che non si sarebbe mai arrabbiata se avesse pensato che lui era una "causa persa".