Amici, le anticipazioni dell'ottava puntata: ospiti, spoiler e una dichiarazione d'amore inaspettata

L'ottava puntata del pomeridiano di Amici andrà in onda il 6 novembre, ma come sempre lo show è registrato durante la settimana, per questo motivo sono disponibili online, e in particolare sul profilo Twitter Amici News, le anticipazioni di quello che vedremo a partire dalle 14:00 su Canale 5 questa domenica.

Anche quest'anno il programma è molto seguito grazie sia alle dinamiche che si sono create tra professori e allievi, ma anche perché ogni settimana sono presenti in studio grandi ospiti della musica e della danza italiani e non solo. Cosa succederà questa domenica? Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti dell'ottava puntata di Amici, in onda il 6 novembre

Gli ospiti dell'ottava puntata del talent di Canale 5 sono stati ben tre: Cristiano Malgioglio, Beppe Vessicchio e Marco Mengoni. Il giudice di Tale e Quale Show è stato chiamato per valutare i cantanti nelle cover e ha dato dei voti molto generosi, al momento è stato il più largo con le votazioni ha infatti assegnato ben tre 10.

A sorpresa poi ha fatto il suo ingresso il Maestro Vessicchio che ha giudicato una gara di canto sulla canzone Imagine, si sono scontrati Tommy Dali, Niveo e Aaron. Durante questa prova Arisa si è commossa molto, Maria l'ha anche invitata a cantare, ma l'artista ha preferito declinare l'invito.

A giudicare i ballerini è stato invece chiamato Froz che ha duramente criticato Gianmarco, che ha preso 6, arrivando così ultimo in classifica. Questo lo ha molto abbattuto e durante la pubblicità, infatti ha pianto.

Altro ospite super: MARCO MENGONI ? #Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) November 3, 2022

Le anticipazioni dell'ottava puntata di Amici 22

Per quanto riguarda il ballo, il pubblico sarà molto felice di sapere che sono ufficialmente tornare le dimostrazioni dei ballerini così anche durante l'appuntamento domenica potranno essere ammirati Elena, Giulia, Simone, Spillo e gli altri professionisti.

E parlando ancora di danza impossibile non citare la maestra Alessandra Celentano che in puntata ha rimproverato il suo allievo Ramon, secondo lei il ballerino ricerca troppe attenzioni e gli ha anche voluto ricordare che non è al Grande Fratello. Perché tutto ciò? Perché Ramon doveva esibirsi in un compito di hip hop affidato da Emanuel Lo e per farlo ha chiesto al prof di mettersi al centro studio così da poter avere un contatto visivo diretto con lui. Questo ha infastidito molto Alessandra.

Tra i momenti più divertenti della puntata sicuramente quando Celentano e Malgioglio hanno ballato su una musica afro e samba; e anche i palloncini, tanto amati lo scorso anno, grazie ai quali si è scoperto che Samu è "innamorato" di Elena D'Amario e che è molto dispiaciuto per la differenza d'età.

Ritornano i famosi PALLONCINI dell’anno scorso ?#Amici22 November 3, 2022

Nella casetta di Amici stanno continuando a nascere diversi legami amorosi; dopo Rita e Niveo anche Mattia e Maddalena e poi anche tra Gianmarco e Megan sembrerebbe esserci del tenero.