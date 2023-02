Amici, le anticipazioni della puntata di domenica: spoiler, ospiti, un nuovo ingresso e Arisa in crisi

Domenica torna su Canale 5 l'appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Come sempre a partire dalle 14:00 andranno in onda le sfide di ballo e di canto degli allievi della scuola più amata d'Italia. Anche questa settimana la puntata è stata registrata, in diretta saranno solo le serate del Serale, e per questo motivo è possibile leggere le anticipazioni di quello che vedremo il 12 febbraio riportate sia dal profilo Twitter Amici News sia da Superguida tv. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata del 12 febbraio di Amici

Immancabili gli ospiti e questa domenica Maria ha chiamato un vero fuoriclasse: Tiziano Ferro. Il cantautore oltre a presentare il suo nuovo brano "La prima festa del papà" sarà anche il giudice della gara di canto.

Per quanto riguarda il ballo torneranno Garrison e Kledi, in più anche Kristin Cellini.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici

Saranno ben due le gare di ballo: una di queste avrà in palio l'opportunità di danzare in uno spettacolo a tema Pink Floyd. A sfidarsi sono stati: Alessio, Samu e Gianmarco. Kledi ha giudicato i ballerini e ha decretato Alessio come vincitore.

Per quanto riguarda il canto: i cantanti si sono giocati l'occasione di cantare al festival di Ferrara. La prova consisteva nel cantare Let it be dei Beatles senza averla mai provata. A concorrere Federica, Aaron e Angelina. A vincere è stata Angelina.

Nessuno è stato eliminato ma Rudy Zerbi ha deciso di far entrare un nuovo concorrente nella scuola. Per ora Mezkal, questo il nome dal ragazzo, è nella scuola a tutti gli effetti ma Zerbi ha voluto precisare che prenderà il posto di uno tra Aaron, Jore e Piccolo G (ovvero uno dei suoi tre allievi). Piccolo G ha affermato che farà di tutto per rimanere nella scuola.

Federica in puntata ha dovuto affrontare anche un altro importante compito. La cantante doveva cantare la canzone Portami a ballare, ma durante le prove non poteva fare a meno di commuoversi perché il brano le ricorda la madre. Anche in puntata l'emozione è stata moltissima e si è commossa nuovamente, ma non è stata l'unica anche Zerbi e Lorella Cuccarini non hanno saputo trattenere le lacrime.

Arisa in difficoltà si commuove

Maria De Filippi ha chiesto che anche Arisa cantasse Let it be insieme a Angelina, Federica e Aaron. La prof all'inizio ha rifiutato, ma la conduttrice è riuscita a convincerla, ma a fine canzone ha chiesto a Maria e alla produzione di tagliare la parte in cui canta perché sostiene di non essere stata brava quanto le due allieve. Arisaì, secondo quanto riferiscono le talpe, sarebbe scoppiata a piangere e si sarebbe fatta vedere molto insicura.