Amici, anticipazioni puntata di oggi: spoiler, due allievi eliminati, gli ospiti

Tutto pronto per la puntata di Amici in onda oggi, domenica 29 gennaio, a partire dalle 14.00 su Canale 5. Con Maria De Filippi alla conduzione, in studio arriveranno importanti ospiti, pronti a giudicare i ragazzi, che si affronteranno in agguerritissime sfide per aggiudicarsi la maglia della seconda fase del programma, quella serale. Di seguto tutte le anticipazioni, compresi gli spoiler delle talpe che hanno assistito alla registrazione della puntata (avvenuta nel corso della settimana) e comprese le informazioni sulla compilation di inediti di quest'anno.

Le anticipazioni ufficiali

Mentre gli allievi Ramon ed Isabel hanno già conquistato la maglia, gli altri studenti si contendono l'ambito titolo. A giudicare le esibizioni importanti giurati. A valutare la gara di canto Alex Britti, cantautore di successo e chitarrista di fama mondiale. E poi Rocco Hunt, rapper napoletano con all'attivo oltre 24 dischi di platino e 13 dischi d'oro. Presente poi Anna Pettinelli, già professoressa della trasmissione oltre ad esere una delle voci radiofoniche più famose, con all'attivo quarant'anni di carriera.

Spazio poi alle sfide di ballo. Dove a giudicare troveremo Sergo Bernal, etoile del Ballet Nacional De Espana e protagonista in Italia del Gala Les Etoiles.

A giudicare poi il torneo inediti e il torneo ballo, in studio Fabrizio Conte, noto regista di videoclip, ed Andrea Alemanno, rappresentante del World of Dance Italy.

Super ospite di puntata è Alex W, cantautore finalista della scorsa edizione di Amici, che canta il nuovo singolo "Dire Fare Curare" feat. Sophe and The Giants, uscito il 20 gennaio.

In studio Valeria Staffelli come rappresentante delle Radio Mediaset. In regia Paolo Vicario.

- DA QUI IN POI SPOILER PUNTATA -

Due gli allievi eliminati, stando a quanto racconta Amici News, sito informatissimo sul talent, che ha a disposizione vere e proprie talpe pronte ad assistere alle puntate registrate durante la settimana. Si tratta di Samuel e Vanessa. Il ballerino sarebbe stato sostituito da un giovane esperto nella disciplina dell'hip hop, Vanessa invece sarebbe stata eliminata per volere di Emmanuel Lo. Nessun esito invece ancora per Samu.

A vincere la prova Tim Mattia, quella Oreo Gianmarco.

Dopo i fatti di Capodanno (ovvero il "Noce Moscata Gate", ndr), Wax può finalmente realizzare il videoclip per il suo brano "Ballerine e guantoni".

GARA DI CANTO. Piccolo G si classifica primo in puntata, ma Rudy Zerbi esita ancora e non gli assegna la maglietta. In seconda posizione c'è Angelina.

GARA DI BALLO. Paky al primo posto, in seconda posizione Samu.

Esce l'album di inediti

Nel frattempo, mentre la sfida continua, in casetta è arrivata “FULL OUT”, la compilation con gli inediti dei cantanti di questa edizione. L'album è acquistabile su Amazon o su Music First. In palio all'acquisto c'è un concerto eclusivo i cui dettagli saranno disponibili a breve sul sito di Witty, il sito ufficiale dei programmi Fascino Pgt, che è la società di produzione di Maria De Filippi.