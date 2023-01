Amici, anticipazioni puntata 29 gennaio: due allievi eliminati, le sfide, gli ospiti

Un nuovo appuntamento con Amici domenica 29 gennaio a partire dalle ore 14.00 su Canale 5. Tra le anticipazioni, gli ospiti che saranno accolti in studio dalla conduttrice Maria De Filippi, ma non solo.

Momento di sfide nella scuola più seguita della tv. Mentre gli allievi Ramon ed Isabel hanno già conquistato la maglia, gli altri studenti si contendono l'ambito titolo.

A giudicare le esibizioni importanti giurati. A valutare la gara di canto Alex Britti, cantautore di successo e chitarrista di fama mondiale. E poi Rocco Hunt, rapper napoletano con all'attivo oltre 24 dischi di platino e 13 dischi d'oro. Presente poi Anna Pettinelli, già professoressa della trasmissione oltre ad esere una delle voci radiofoniche più famose, con all'attivo quarant'anni di carriera.

Spazio poi alle sfide di ballo. Dove a giudicare troveremo Sergo Bernal, etoile del Ballet Nacional De Espana e protagonista in Italia del Gala Les Etoiles.

A giudicare poi il torneo inediti e il torneo ballo, in studio Fabrizio Conte, noto regista di videoclip, ed Andrea Alemanno, rappresentante del World of Dance Italy.

Super ospite di puntata è Alex W, cantautore finalista della scorsa edizione di Amici, che canta il nuovo singolo "Dire Fare Curare" feat. Sophe and The Giants, uscito il 20 gennaio.

In studio Valeria Staffelli come rappresentante delle Radio Mediaset. In regia Paolo Vicario.

- DA QUI IN POI SPOILER PUNTATA -