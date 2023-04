Amici, stasera la quinta puntata: eliminati, ospiti e anticipazioni

Stasera, sabato 15 maggio, va in onda in tv una nuova puntata di Amici. Un appuntamento che vede ancora una volta gli allievi dovranno dimostrare il loro talento nel canto e nel ballo per aggiudicarsi la vittoria finale. Ovviamente non mancheranno i confronti-scontri tra i prof, ma anche con i giudici, in particolare tra Michele Bravi e Raimondo Todaro. Di seguito le anticipazioni dello show campione di ascolti condotto da Maria De Filippi su Canale 5, con tutti gli spoiler del caso.

Gli allievi di Amici ancora in gara

Gli allievi ancora in gara nella scuola di Amici:

Aaron, Ramon e Isobel: squadra Zerbi - Celentano;

Angelina, Cricca, Maddalena: squadra Cuccarini - Emanuel Lo;

Wax, Federica e Mattia: squadra Arisa - Todaro.

Anticipazioni Amici in onda il 15 aprile: Maria blocca la registrazione

Nuova puntata, nuove sfide. A scontrarsi nella prima manche le squadre di Celentano Zerbi e Cuccarini Emanuel Lo. A vincere sono i primi e quindi al ballottaggio finiscono Angelina e Cricca e il cantante va al ballottaggio finale. Preso da un momento di sconforto si lascia prendere dall'ansia e così Maria De Filippi va a rincuorarlo e tranquillizzarlo, durante la pubblicità tutti i suoi amici si stringono intorno a lui, come riporta SuperGuida Tv che ogni settimana in collaborazione con Amici News pubblica le anticipazioni del talent.

Emanuel e Alessandra hanno un alterco parlando di Maddalena: secondo la maestra la ballerina sarebbe migliorata grazie ai guanti di sfida che lei le affida, ma secondo il professore non è così, dalla sua parte anche Malgioglio.

Nella seconda manche si risfidano le due squadre e questa volta trionfano Lorella e Emanuel. Al ballottaggio vanno Aaron e Ramon, il ballerino è finito a rischio eliminazione.

Nella terza sfida entrano in campo i TodArisa contro i CuccaLo: anche questa sfida viene vinta dalla coppia di prof Lorella Lo e quindi la sfida per salvarsi sarà tra Wax e Federica. Sarà la cantante a raggiungere Ramon e Cricca al ballottaggio finale per l'eliminazione.

Cricca canterà Hold back the river, Federica canta Sempre di Gabriella Ferri e Scivola, Ramon balla Paquita.

Immancabile il guanto di sfida tra prof: a vincere per la prima volta sono stati i CuccaLo che si sono esibiti sulle note di Il bene nel male di Madame. Raimondo Todaro e Arisa si sono esibiti in Io ti vorrei baciare: canzone cantata da Arisa mentre Todaro ballava con una ballerina. Zerbi e Celentano come sempre hanno puntato sull'ironia e hanno proposto la scena di un noto film con Richard Gere.

Chi è l'eliminato della quinta puntata di Amici?

A sfidarsi per la mantenere il proprio posto nella scuola sono stati Cricca, Federica e Ramon. Cricca è stato il primo ad essere salvato e quindi a combattere per la finalissima sono rimasti la cantante di Arisa e il ballerino di Celentano. Chi dei due sarà eliminato lo scopriremo durante la puntata in onda sabato 15 aprile: su questo non esistono spoiler, poiché - come noto - il nome dell'allievo che deve lasciare la scuola viene comunicato in casetta, dove le "talpe", ovvero coloro che spoilerano le anticipazioni su Internet, non sono presenti.

Gli ospiti della quinta puntata di Amici

Dopo la coppia comica Pio e Amedeo, Enrico Brignano e Nuzzo e Di Biase, nella quinta puntata a Mediaset arriveranno due protagonisti di Mare Fuori, fiction Rai di grande successo: Francesco Sacchella e Clara che riceveranno il disco di platino per “Origami all’alba”. Francesco Cicchella si esibirà cantando Me ne frego di Achille Lauro.

