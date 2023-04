Amici, quinta puntata: eliminati, ospiti e anticipazioni

Domani sera, sabato 22 maggio, andrà in onda in tv una nuova puntata di Amici. Un appuntamento che vede ancora una volta gli allievi dovranno dimostrare il loro talento nel canto e nel ballo per aggiudicarsi la vittoria finale. Di seguito le anticipazioni dello show campione di ascolti condotto da Maria De Filippi su Canale 5, con tutti gli spoiler del caso.

Gli allievi di Amici ancora in gara

Gli allievi ancora in gara nella scuola di Amici:

Aaron, Ramon e Isobel: squadra Zerbi - Celentano;

Angelina, Cricca, Maddalena: squadra Cuccarini - Emanuel Lo;

Wax e Mattia: squadra Arisa - Todaro.

Anticipazioni Amici in onda il 22 aprile

Nuova puntata, nuove sfide. A scontrarsi nella prima manche, dopo la sfida tra i giudici, saranno le squadre di Todaro e Arisa e Zerbi e Celentano. Vincono i primi e quindi al ballottaggio finisce Ramon. Malgioglio a questo punto lancia una frecciata alla Celentano e le dice che fa ballare sempre le stesse cose al danzatore.

Nella seconda manche i TodArisa si scontrano con i CuccaLo: vincono i secondi e al ballottaggio finisce Mattia.

La terza sfida vede lo scontro tra i CuccaLo e gli Zerbi-Celentano. Dopo le esibizioni di Maddalena e Isobel Alessandra ha dichiarato che secondo lei hanno scelto Maddalena perché ha più curve e quindi è più sensuale della sua allieva, ma i giudici hanno hanno spiegato di non essere d'accordo. Perdono i CuccaLo e quindi al ballottaggio finisce Cricca.

Immancabile il guanto di sfida tra i prof e per la prima volta ci sarà un pareggio. La sfida è a tema disco. Lorella e Emanuel ballano su un medley anni '70, Arisa canta I wanna dance with somebody, di Whitney Houston su un cubo, Raimondo balla. Rudy e Alessandra omaggiano la Carrà; la Cele si vesta da Raffaella e Zerbi da Pedro.

Chi è l'eliminato della quinta puntata di Amici?

I tre al ballottaggio finale saranno quindi Mattia, Ramon e Cricca. Il primo a salvarsi è Mattia, che ha ballato sulle note di It's my life. Ramon e Cricca si contendono il posto nella finalissima e per scoprire chi dei due dovrà abbandonare lo show dovremo aspettare sabato sera.

Gli ospiti della quinta puntata di Amici

Due gli ospiti di questa puntata: Enrico Brignano, ospite noto del Serale di Amici, e Gaia Gozzi ex concorrente e vincitrice del talent che si esibirà con il suo nuovo brano "Estasi".