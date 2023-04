Quarta puntata del Serale di Amici: eliminati, ospiti e anticipazioni

La sera prima di Pasqua, sabato 8 aprile, andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici. Un nuovo show dove ancora una volta gli allievi dovranno dimostrare quanto sono bravi cantando e ballando per aggiudicarsi il proprio posto nella finalissima. Ovviamente non mancheranno i confronti-scontri tra i prof, ma anche con i giudici in particolare tra Michele Bravi e Raimondo Todaro. Ovviamente il risultato delle manche sarà deciso dai giudici. Di seguito le anticipazioni, con spoiler, dello show condotto da Maria De Filippi.

Gli allievi di Amici ancora in gara

11 gli allievi ancora in gara nella scuola di Amici:

Aaron, Ramon e Isobel: squadra Zerbi - Celentano;

Angelina, Cricca, Maddalena: squadra Cuccarini - Emanuel Lo;

Wax, Federica, Alessio e Mattia: squadra Arisa - Todaro.

Le anticipazioni della quarta puntata di Amici: in onda l'8 aprile

Nella prima manche si scontreranno i CuccaLo e i TodArisa e non sono mancate le tensioni. In una delle sfide si sono scontrati Cricca in duetto con Angelina e Federica. A vincere è stato Cricca e questo ha fatto infuriare Arisa che ha sottolineato quanto non sia giusto che Lorella Cuccarini decida sempre di schierare il cantante insieme alla figlia di Mango. A vincere queste prime sfide sono stati i CuccaLo e così al ballottaggio vanno Alessio, Mattia e Wax. Anche in questa puntata sarà solo uno l'eliminato e così Alessio finisce a rischio eliminazione.

I CuccaLo scelgono Zerbi e Celentano e poiché hanno solo tre allievi a finire al ballottaggio saranno solo in due: Angelina e Maddalena. Dopo alcuni attimi di indecisione Giuseppe Gioffé ha comunicato la sua scelta: ovvero mandare Angelina al ballottaggio. Questo ha sconvolto Raimondo Todaro che si è detto incredulo di tale decisione.

Nella terza prova si scontrano i TodArisa e Celentano-Zerbi e sono i secondi a vincere. Durante la manche si accende una discussione tra Todaro e Michele Bravi riguardante le dichiarazioni fatte da Raimondo su Angelina Mango. Secondo Bravi il discorso del prof andava a sminuire gli altri allievi, in particolare Maddalena, e posizionava Angelina come prima della classe. Nella lite è intervenuta anche Maria De Filippi che ha voluto ribadire quanto detto da Bravi e anche sottolineare che nessuno si aspettava l'uscita di Samu la scorsa settimana. A perdere sono di nuovo di TodArisa e così al ballottaggio finale Mattia si aggiunge ad Alessio e Angelina.

Il momento del guanto di sfida dei prof come sempre crea grande ilarità: Rudy e Alessandra fanno un viaggio nel tempo dove alla fine si vestono da mamma chioccia. A vincere stavolta sono Arisa e Raimondo e durante il loro show Todaro ha ballato con la moglie Francesca Tocca e Maria le ha detto di essere molto felice di questo suo ritorno sul palco.

Chi è l'eliminato della quarta puntata di Amici?

Al ballottaggio si sono scontrati Angelina, Alessio e Mattia. La prima a salvarsi è stata Angelina e quindi i due ballerini, nonché amici, sono a rischio. Il nome sarà svelato in casetta e quindi lo scopriremo sabato 8 aprile 2023.

Gli ospiti della quarta puntata di Amici

Dopo la coppia comica Pio e Amedeo, Enrico Brignano e Nuzzo e Di Biase, nella quarta puntata ci sarà anche un ospite che canterà. Si tratta di un volto noto della scuola di Amici e di una cantate particolarmente amata: Annalisa che si esibirà con il suo ultimo brano, Mon Amour. Oltre a lei calcherà il palco del talent anche Alessandro Siani.