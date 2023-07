Amici: Arisa lascia il talent di Maria De Filippi, ecco cosa farà

Il prossimo anno non vedremo Arisa ad Amici di Maria De Filippi. La cantante chesi è spesa per guidare e far crescere tanti giovani talenti nel corso della trasmissione, era uno dei nomi non ancora messi in discussione nel cast dei prof. E invece pare che il pubblico di Canale 5 il prossimo anno non vedrà più all’opera la cantante nel ruolo di maestra della scuola più seguita della tv italiana.

A diffondere l’indiscrezione è il sito Dagospia che in un breve lancio di poche parole, non solo annuncia l’addio dell'artista al talent show, ma lascia anche intendere che la decisione sia stata della stessa Arisa, che non rischierebbe di rimanere a spasso, visto che all’orizzonte per lei ci sarebbe un nuovo impegno, dall’altra parte della barricata televisiva, ovvero su una rete Rai.

Un ruolo che non sarebbe nemmeno troppo lontano da quello che le è stato assegnato nel programma guidato da Maria De Filippi. La prossima destinazione professionale della cantante, sempre secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe infatti la giuria di The Voice Kids. Ancora una volta quindi, Arisa si troverebbe a svolgere il ruolo di giudice, ma anche di coach per le giovanissime voci che parteciperanno al talent guidato da Antonella Clerici. Un programma che quest’anno ha fatto ottimi ascolti. Secondo il sito di gossip l’accordo sarebbe già raggiunto e mancherebbe solo la firma.

Arisa sarebbe dunque protagonista dell’ennesimo cambio di casacca a cui stiamo assistendo in questa vivacissima stagione di tele-mercato che pare non finisca più.

Ma i progetti della cantante non si limitano a un nuovo ruolo televisivo, perché ci sarebbe anche ben altro a bollire in pentola per il prossimo futuro, almeno nei suoi desideri. Pare infatti che Arisa sia determinata a conquistare un posto in gara nel prossimo Festival di Sanremo, cosa che coincide d’altronde con alcune recenti dichiarazioni della cantante, che aveva detto di voler tornare a concentrarsi di più sulla sua carriera da musicista.