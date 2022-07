Amici 2022: Arisa torna come professoressa di canto

Amici 2022, dopo la conferma di Lorella Cuccarini nel cast e la notizia del figlio di Biagio Antonacci tra i concorrenti di canto arriva una nuova indiscrezione: Arisa dovrebbe tornare nel programma. Perlomento è quanto si vocifera online in questo momento. La cantante lucana, interprete de La notte e Controvento, sarebbe in lizza per svolgere, dopo un anno di pausa, ancora una volta il ruolo di insegnante di canto e guida per i giovani talenti della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A fare il nome di Arisa nel nuovo cast di Amici 2022 è Tv Blog che lancia l'indiscrezione e parla di questo grande ritorno a Mediaset per la cantante dopo il successo in Rai ottenuto come concorrente di Ballando con le Stelle e come giudice de Il cantante mascherato. Ma quali sono gli scenari possibili delle nuove commissioni di canto e ballo di Amici? Scopriamoli insieme

Amici 2022: gli scenari possibili

Come saranno organizzati i professori di Amici in questa ventiduesima edizione del programma? È quanto si stanno chiedendo in tanti dopo le voci del grande ritorno di Arisa nello show e la conferma di Lorella Cuccarini come professoressa di canto. Inoltre, c'è chi dice che quest'anno i professori saranno quattro e non più tre per categoria. Se così fosse, oltre all'ex di Vito Coppola, Lorella e Rudy Zerbi (che difficilmente uscirà dal cast del talent) potrebbe esserci una new entry, sempre che Anna Pettinelli non verrà riconfermata come si vocifera. E per quanto riguarda il ballo ci sarebbe lo stesso problema da affrontare se i professori diventassero quattro. Dovrebbero essere confermate (ma non è ancora certo) Alessandra Celentano e Veronica Peparini mentre Raimondo Todaro è ancora in forse (e potrebbe non tornare) e a questo punto ci sarebbe bisogno di ben due new entry tra gli insegnanti di danza.