Amici: Nunzio e Crytical al ballottaggio per l'eliminazione finale

Annunciati i due nomi dei concorrenti che si batteranno nel ballottaggio finale per cercare di restare nel programma e provare ad aggiudicarsi il titolo di vincitore dell'edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Crytical e Nunzio. Da un lato un cantate rap che fa della parola la sua arma, dall'altro un ballerino di latino americano che fa del ritmo e dei movimenti la sua carta vincente.

I due ragazzi delle squadre Pettinelli-Peparini e Cuccarini-Todaro si dovranno scontrare a colpi di canzoni e coreografie con i loro cavalli di battaglia per cercare di convincere i tre giudici Strefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash di essere meritevoli di restare all'interno della scuola per un'altra settimana.

Chi sarà l'eliminato, ma soprattutto voi chi preferite tra i due?

Crytical, nome d'arte di Francesco Paone è un ragazzo abruzzese, di Pescara, che è entrato a programma già avviato e ha saputo fin da subito colpire il pubblico e i professori per la sua capacità comunicativa e di scrittura. Arriva dritto al cuore mettendo una dopo l'altra parole dure e sempre sentite scegliendole con cura per lanciare sempre un messaggio ben preciso all'ascoltatore. Apparentemente duro ma dietro quello sguardo burbero c'è un ragazzo d'oro.

Nunzio, invece, ha avuto un percoso molto particolare nella scuola. Ha iniziato facendo una settimana di prova ma ha perso la sfida contro il suo collega Mattia che, però, a ridosso del serale ha dovuto lasciare la scuola per un infortunio. A questo punto è stato richiamato da Raimondo Todaro per far parte della sua squadra al Serale e fin da allora si è fatto amare dal pubblico per la sua vena comica e il suo carattere da showman. Le sue lezioni di danza latino americana alla Celentano, così come le risposte dirette date in faccia alla Maestra, sono diventati uno dei must di questa edizione del Serale di Amici.