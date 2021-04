Amici, Carolyn Smith commenta la sfida tra Serena e Martina: stoccata in diretta social

Tra i tantissimi telespettatori che il sabato sera seguono con grande partecipazione la puntata di ‘Amici’ e ne commentano le vicende sui social, c’è anche Carolyn Smith, giudice dello show di Rai1 ‘Ballando con le stelle’, ma soprattutto coreografa e ballerina dalla lunga esperienza in materia di ballo.

Durante la messa in onda del programma su Canale 5, Smith è intervenuta sul profilo Instagram del talent per dire la sua sull’esito del guanto di sfida che, lanciato da Alessandra Celentano, ha visto protagoniste Martina e Serena. Le due ragazze si sono sfidate su un ballo latino che è il campo di battaglia della prima, ma ciononostante, a molti è parsa più brava Serena per quanto non abbia mai studiato quel genere di danza. La manche è stata comunque vinta da Martina, allieva che spesso è destinataria delle critiche di Celentano, esito su cui la giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha espresso la sua perplessità.

Amici, il commento di Carolyn Smith sulla sfida tra Martina e Serena

“Punto decisivo per Martina e Serena! Chi merita di conquistarlo in questo guanto di sfida voluto dalla maestra Alessandra Celentano?”: questa la domanda posta al pubblico dall’account Instagram di Amici e raggiunta dalla replica di Carolyn Smith che ha espresso i suoi dubbi sulla performance di Martina.

“Sto ancora riflettendo delle vari giudizi che ho sentito stasera.... non voglio offendere per nessuno motivo... ma..... una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!!! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile”, il pensiero della coreografa che ha proseguito citando i professionisti che, in passato come oggi, segnano la trasmissione: “Sempre sotto valutato i latini veri qui in trasmissione, peccato perché avete l’eccellenza nello studio ora Umberto Gaudino e Francesca Tocca e nel passato Natalia Titova e Arduino Bertoncello e Nancy Berti. Cultura a 360 gradi”.

L’osservazione di Carolyn Smith si aggiunge alle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa in merito alla collega Alessandra Celentano, spesso attaccata proprio per un’eccessiva severità rivolta proprio a Martina: “Guai a chi la tocca, è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo... Dicono che sia ‘cattiva’, ma è solo ignoranza”, ha affermato: “Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano”.