Amici, infranto il regolamento dopo 22 anni, Cricca rientra nella scuola dopo l'eliminazione

È caos nella scuola di Amici. La puntata di oggi, infatti, ha alzato un vero e proprio polverone mediatico lasciando il pubblico in studio e a casa letteralmente a bocca aperta dopo che Cricca, uno dei ragazzi già eliminati di questa edizone del talent show di Maria De Filippi, è rientrato nella scuola. È la prima volta in assoluto che accade una cosa del genere nel programma di Canale 5 che da più di vent'anni viene seguito da giovanissimi e non che si appassionano alla crescita artistica e personale di un gruppo di ragazzi che sogna di sfondare nel mondo della musica o della danza. Nonostante, di solito, il sabato è una puntata di festa, quella di oggi è diventata un vero e proprio caso televisivo che ha provocato tantissime critiche da parte del pubblico, per niente d'accordo con la produzione del programma che avrebbe infranto il regolamento per la prima volta facendo rientrare un ragazzo già eliminato dopo quanto accaduto nella notte di Capodanno con il caso noce moscata.

Quella ragazzata che ha visto un gruppo di ragazzi sniffare la noce moscata, che ha effetti allucinogeni al pari di droghe come l'LSD, rischiando di sentirsi male nella notte di Capodanno, è costata diverse eliminazioni improvvise ed è finita su tutti i giornali.

Rudy Zerbi ha eliminato Tommy Dali seduta stante, e tutti gli altri ragazzi coinvolti nel nefasto episodio e già allontanati dagli altri ragazzi nella casetta, Wax, Samu, Maddalena, Valeria e NDG sono finiti in una sfida immediata. Tra gli sfidanti, però, c'era un loro vecchio compagno già eliminato dalla scuola lo scorso 8 gennaio perdendo una sfida con Jore, Cricca che, Lorella Cuccarini ha richiamato come sfidante.

"La produzione solo in questo caso specifico permette a Lorella Cuccarini di sostituire la sfidante scelta dalla produzione con Cricca, previa accettazione da parte di tutti i concorrenti" sono le parole di Maria e tutti i professori hanno accettato, così, Cricca ha fatto la sfida con Valeria, ha vinto ed è rientrato.

In tantissimi, sul web, si sono scatenati contro il programma che ha infranto il regolamento. Quasi per tutti, infatti, non è giusto che una persona eliminata possa tornare in gioco, neanche in un caso eccezionale come quello di Capodanno. La produzione, però, ha precisato che questa decisione è stata presa in via del tutto eccezionale (e non si ripeterà più) perché, se non ci fosse stato l'episodio della noce moscata, Cricca non sarebbe andato in sfida e non avrebbe quindi lasciato la scuola.

Voi siete d'accordo?