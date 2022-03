Amici 21, chi è Alessandra Celentano: la temutissima prof, nipote del "Molleggiato"

Alessandra Celentano è la veterana dell'attuale corpo docenti di Amici. Sale in cattedra nel 2003 e fin da subito entra "in conflitto" con gli altri insegnanti. Accusata di troppa rigidità spesso manda in crisi i giovani allievi che non si sentono all'altezza, soprattutto per la loro fisicità. Da Agata Reale a Susy Fuccillo, solo per citare alcuni ragazzi che sono stati oggetto di critiche e giudizi pesanti da parte della prof che ha invece applaudito l'eleganza, la tecnica, il rigore, la disciplina e il percorso artistico di altri come Anbeta Toromani, Leon Cino sino ai più attuali Javer e Serena Marchese.

Carriera

Ma prima di essere un'insegnate, Alessandra Celentano è stata una ballerina di danza classica. Appena adolescente è entrata nel corpo di ballo Aterballetto diretta da Amedeo Amodio, dove è diventata prima ballerina e ha danzato al fianco di artisti internazionali come Gheorghe Iancu. Dall'Italia all'estero, colleziona una serie di esperienze che la portano poi a diventare insegnante nelle scuole di balletto più importanti d’Italia, come la Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli fino ad arrivare al talent show Mediaset.

L'esperienza di Amici non è la sola in abito televisivo per Alessandra celentano che nel 2014 partecipa come concorrente di Pechino Express in coppia con un altro coreografo Corrado Giordani.

Età e vita privata

Alessandra Celentano nasce il 17 novembre 1966 a Milano. Nipote del celebre cantante Adriano Celentano è molto legata alla sorella Adriana che l'ha resa zia della nipote Valentina. La sorella è un punto fermo per la maestra Celentano soprattutto quando le viene diagnosticata la sindrome dell’alluce rigido, che la porta a sottoporsi a degli interventi chirurgici che le impediscono di tornare a ballare. Nel 2007 Alessandra Celentano sposa Angelo Trementozzi, noto analista finanziario e maestro di karate. Il loro matrimonio però naufraga cinque anni più tardi. I due nonostante la separazione sono rimasti in buoni rapporti.

Instagram

Il profilo Instagram di Alessandra Celentano, seguito da oltre 500mila follower è raggiungibile all'account @alessandracelentano