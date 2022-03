Amici 21, chi è Anna Pettinelli: dal fidanzato Stefano alla figlia alla carriera

Anna Pettinelli dal 2019 è entrata a far parte della famiglia di Amici di Maria De Filippi come professoressa di canto. Dall'età alla vita privata, ecco un identikit del suo percorso professionale e sentimentale

Età e lavoro: dalla radio alla tv

Anna Pettinelli è nata a Roma nel 1957. Ha dunque 65 anni. Volto e voce storica di Rds, si è avvicinata al mondo della radio sin da giovanissima ma ha lavorato molto anche in tv prima come conduttrice e poi come opinionista. Non si è fatta mancare nemmeno qualche lavoro nel cinema, in "Sapore di mare 2 – Un anno dopo" nel 1983 e, in anni più recenti, in "Forever Young".

Temptation Island

Nell'estate del suo approdo a Mediaset come docente del talent show, ha partecipato anche come concorrente di Temptation Island vip con il compagno Stefano Macchi.

Vita privata, fidanzato, figli

É nata a Livorno il 28 gennaio 1957. Della sua vita amorosa si sa unicamente che è fidanzata con Stefano Macchi e da una precedente relazione è diventata mamma di Carolina Russi, oggi 28enne. Alla figlia, la prof ha trasmesso la passione per la musica tanto che nel 2014 ha partecipato alla seconda edizione di The Voice of Italy.

Instagram

Il profilo Instagram di Anna Pettinelli è seguito da circa 322mila follower e raggiungibile all'account @anna_pettinelli.