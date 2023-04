Amici, chi è il primo alunno a rischio eliminazione

Nuova puntata serale di Amici di Maria De Filippi e nuovo alunno che, alla fine della serata sarà costretto a lasciare la scuola per continuare il suo percorso fuori.

Anche sabato 15 aprile, solo uno sarà il giovane talento eliminato, in un ballottaggio finale che vedrà sfidarsi tre artisti, ognuno uscito da ogni manche della gara.

La serata inizia col la sfida tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandro Celentano, che hanno ancora in scuderia Aron, Ramon e Isobel, contro quella dei CuccaLo che hanno ancora tra le loro fila i cantanti Angelina e Cricca e la ballerina Maddalena.

A giudicare le performance dei ragazzi è, come sempre, la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi.

La prima manche

A sfidarsi sono per prime Maddalena e Isobel, nell’ennesimo guanto di sfida che accende la polemica tra i rispettivi maestri Celentano e Lo e tra la maestra di Isobel e il giudice Malgioglio che difende Maddalena, che vince. La seconda sfida vede Cricca in duetto con Angelina contro Ramon e il punto va al cantante. La terza esibizione invece è vinta da Isobel contro Angelina.

Alla fine della gara dunque, il punto va alla squadra Cele-Zerbi e i due prof vincitori decidono che a sfidarsi per rimanere in gara sono i due cantanti della squadra avversaria: Angelina e Cricca.

Cricca contro Angelina

Cricca canta Vieni da me, mentre Angelina intona California Dreamin’. E' la seconda a convincere di più la giuria che decide di farla rientrare direttamente in gara al contrario del compagno di squadra. Sarà Cricca ad andare quindi, ancora una volta, allo scontro finale per salvarsi.