Amici, chi è l’eliminato della quinta puntata del serale

Emozioni, performance, divertimento e tanto talento hanno animato, come sempre il lungo sabato sera di Canale 5 affidato alla sfida di Amici di Maria De Filippi, che ha visto schierati uno contro l’altro i giovani talenti della scuola, divisi nelle squadre guidate dai prof Celentano-Zerbi, Cuccarini-Lo e Arisa-Todaro. A giudicare i giovani artisti, come sempre, è stata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Recap: esibizioni, sfide e performance

Dopo la ‘sfida’ di equilibrio tra i giudici, ad avere in mano il pallino della prima manche è la squadra Zerbi- Celentano che chiamano in sfida la squadra di Cuccarini- Emanuel Lo.

Le prime a salire sul palco sono Isobel e Maddalena nell’ennesimo guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano, che si prende il merito dei miglioramenti di Maddalena grazie al suo metodo che consiste nel caricarla di guanti. Un commento che scatena la polemica sia da parte di Emanuel Lo che del giudice Cristiano Malgioglio, che valutano ingeneroso da parte della Celentano questo commento. La sfida viene comunque vinta da Maddalena. A confrontarsi poi sono Cricca (in duetto con Angelina) contro Ramon e a vincere è il cantante. Nella terza esibizione vince Isobel contro Angelina e quindi la manche va alla squadra Zerbi Celentano. I due prof scelgono, per sfidarsi Angelina e Cricca, a finire al ballottaggio è Cricca.

La seconda manche vede di nuovo i ragazzi di Zerbi Celentano contro quelli di Cuccarini e Emanuel Lo. In questa seconda manche a vincere è la squadra dei CuccaLo e a finire al ballottaggio, dopo lo scontro con Aron è Ramon.

La terza manche vede la sfida tra i CuccaLo e Todarisa, dopo le sfide trai ragazzi che hanno visto tra l’altro il guanto tra Federica e Angelina su Dua Lipa e la riscrittura di Wax di “A proposito di Maria” di Gaber trasformata in un’ode a Maria De Filippi a sfidarsi per salvarsi dal ballottaggio sono i due cantanti della squadra perdente: Federica che porta “Sempre” di Gabriella Ferri e Wax che canta “Raffaella è mia” di Tiziano Ferro. A giocarsi la ‘salvezza’ contro Ramon e Cricca finisce Federica.

Polemiche, ospiti e spettacolo

Come ogni puntata anche nella quinta serata di Amici di Maria De Filippi non sono mancati i momenti di divertimento e quelli di confronto acceso, tra i professori ma anche tra i giudici.

Una nuovo scontro verbale ha visto protagonisti i prof Celentano e Lo in occasione della sfida tra Maddalena e Isobel. L’oggetto del confronto è, ancora una volta, la ballerina della squadra dei CuccaLo, che, secondo la Celentano, ha fatto piccoli ‘passettini in avanti’, solo grazie a lei e al suo continuo ‘stimolo’ sotto forma di guanti di sfida. Una polemica in cui entra anche Malgioglio a difendere a spada tratta la ballerina, a cui la Celentano indirizza altre ‘frecciatine’ nel corso della successiva performance.

Malgioglio è stato gran protagonista in serata anche in almeno altre due occasion, una è stato il divertente momento che lo ha visto danzare uno scatenato twist in coppia con Giuseppe Giofre. La seconda occasione è stata in veste di giudice, quando un suo commento su Aron che di era esibito con La Cura ha toccato il cantante che non l’ha presa bene, ma Malgioglio ha precisato: “A me pesa dare giudizi, quindi vi prego di capire che è il ruolo che lo richiede”.

Altro momento di spettacolo, sempre molto atteso, è stato quello della sfida dei prof che stasera aveva per tema la passione. Tre performance caldissime quelle che le coppie ‘in gara’ hanno regalato al pubblico. Arisa e Todaro si sono esibiti in “Io te vorria vasa’”, Zerbi-Celentano in un tango che, finalmente, ha messo in mostra il talento della maestra e i Cucca-Lo che hanno danzato una coreografia ad alto tasso di sensualità sulle note di Nel bene nel male di Madame e hanno portato a casa la vittoria.

Chi è stato eliminato

Ma chi è stato eliminato alla fine dalla quinta puntata della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi? A giocarsi la permanenza nella scuola sono dunque Cricca, Federica e Wax.

Il primo ad esibirsi al ballottaggio è Cricca che è molto agitato. Maria De Filippi se ne accorge e cerca di rassicurarlo, lui canta ma dopo l’esibizione la sua crisi diventa visibile e scoppia in lacrime. La conduttrice spiega che ‘ha attraversato una settimana difficile. Sono giorni che stai così, ti sei convinto di essere nella mediocrità”. A consolare il compagno sono anche gli altri due ragazzi al ballottaggio, mentre la conduttrice spezza la tensione mandando la pubblicità in modo da poter ritrovare, con una piccola pausa un po’ di tranquillità.

Rientrati in studio è la volta dell’esibizione di Ramon che è soddisfatto della sua esibizione. Tocca infine a Federica. I giudici a questo punto devono votare il talento che rientrerà in gara. A salvarsi subito è proprio Cricca.

Federica e Ramon si riesibiscono Ramon su Paquita e Federica con Scivola. Alla fine della puntata a dover lasciare la scuola di Amici è Federica.