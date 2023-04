Amici, chi è l’eliminato della sesta puntata del serale

Un altro sabato sera in compagnia dei giovani talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi, dei loro temibili prof e dei giurati chiamati a decidere della loro sorte si è concluso con il nome del nuovo eliminato che ha dovuto salutare tutti i suoi compagni di avventura e lasciare la casetta.

A giocarsi la permanenza nella casa al ballottaggio finale sono stati Mattia della squadra di Raimondo Todaro e Arisa, Ramon, ballerino del team Zerbi-Celentano e Cricca, il cantante del gruppo guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Mattia è il primo a salvarsi, la sfida finale è quella, di nuovo, esattamente come la settimana scorsa, tra Ramon e Cricca. Il cantante propone la sua interpretazione di Cercavo amore di Emma, mentre il ballerino danza sulle note di Le tasche piene di sassi. A dover abbandonare la gara, alla fine della sesta puntata del serale di Amici è Ramon. L'eliminazione però ha un sapore molto meno amaro quando il ballerino scopre un messaggio inviato da una prestigiosa scuola di danza negli Stati Uniti pronta ad accogliere il talentuoso ballerino che avrà così una grande possibilità di continuare a inseguire il suo sogno.

Prima di arrivare al nome dell’eliminato però, la serata è stata lunga e carica di emozioni.

Recap: esibizioni, sfide e performance

A iniziare la gara sono stati Arisa e Raimondo Todaro che hanno chiamato a ‘giocare’ contro di loro la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il primo scontro ha visto un cantante, Wax, contro una ballerina, Isobel, che con una coreografia che è uno scatenato tip tap sulle note di Bang Bang ha incantato, ancora una volta la giuria. Ancora Wax viene ‘schierato’ dai sui prof contro il ballerino Ramon e questa volta il cantante convince i giurati, presentando una versione di Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi in cui ha scritto un inserto contro la violenza sulle donne, colpendo molto Cristiano Malgioglio. La terza prova vede sfidarsi due ballerini: Ramon contro Mattia e a perdere è Ramon che finisce direttamente al ballottaggio finale.

Per la seconda manche i TodArisa fanno scendere Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e schierano Wax contro Maddalena. La ballerina, ancora una volta, si attira le critiche della maestra Celentano, che in quel momento non è in gara, ma non risparmia una frecciatina contro la giovane artista. C’è poi il duello tra la voce di Angelina e la danza di Mattia ed è la cantante a convincere i giurati con la sua interpretazione di Kiss. Nel terzo scontro se la vedono Mattia e Cricca e a vincere è il cantante.

Mattia e Wax si giocano la possibilità di rientrare subito e la giuria vota l’esibizione del cantante mandando al ballottaggio il ballerino.

Nella terza manche i CuccaLo chiamano la squadra di Zerbi-Celentano. La prima prova, come ormai consueto, è quella che accende le polemiche, visto che si tratta della ricorrente sfida tra le due ballerine delle due squadre, Isobel e Maddalena. Nella sfida si chiede di mettere in mostra tecnica ma anche sensualità e alla fine delle esibizioni i giudici preferiscono l’esibizione di Maddalena, giudizio che, ovviamente, scatena la Celentano che minimizza la vittoria della ragazza, attribuendola alle sue ‘curve’ e scatenando, di nuovo, il caos in studio. Si confrontano poi Aron e Cricca, e vince il primo, mentre tra Angelina e Isobel. Per la ballerina australiana c’è una bella sorpresa da parte di Maria De Filippi che le fa trovare una scenografia specialissima composta dalle immagini della sua infanzia con la sua famiglia lontana. Isobel si emoziona sia prima che dopo la performance ed emoziona anche pubblico e giuria: è quindi la ballerina a vincere il punto.

La squadra dei CuccaLo quindi perde la manche, e i due cantanti Angelina e Cricca si sfidano per evitare il ballottaggio cantando i loro inediti. Angelina rientra in gara, mentre Cricca se la deve vedere con Mattia e Ramon per cercare di rimanere nella scuola.

Polemiche, ospiti e spettacolo

Come ogni sabato sera, il fascino e il divertimento legato ad Amici di Maria De Filippi è sicuramente centrato sulle esibizioni dei talentuosi giovani artisti ma, attorno a loro, c’è molto altro che tiene il pubblico incollato agli schermi, a iniziare dalle immancabili polemiche.

Anche in questa sesta puntata del serale di Maria De Filippi le discussioni non sono mancate e in particolare, a contrapporsi sono stati Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Il primo scontro ha avuto oggetto Ramon, di cui il giudice non aveva apprezzato la prima performance accusandolo di fare ‘sempre le stesse cose’. Il battibecco è continuato, come ormai consuetudine sul nome di Maddalena, a cui anche questa sera non sono mancate le frecciatine della Celentano prima sul sirtaki che, secondo la prof sembrava più una tarantella e poi nella sfida con Isobel vinta dalla ballerina dei CuccaLo, secondo la Celentano solo grazie alle sue curve, frase che, di nuovo ha provocato la reazione di Malgioglio a difesa della concorrente.

Tra i momenti di spettacolo, sicuramente bellissima l’apertura di trasmissione con i tre giudici impegnati in tre brevi ma affascinanti performance. Michele Bravi ha cantato magnificamente Your Song di Elton John, Giofrè ha ballato sulle note di Roxanne dei Police e Malgioglio si è esibito in una colorata interpretazione di Lady Marmalade.

Ospite comico della serata è stato Enrico Brignano con un breve monologo dedicato alla trasmissione ma in particolare a Lorella Cuccarini, a Maria De Filippi e a Cristiano Malgioglio.