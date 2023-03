Amici: chi sono gli allievi ammessi al serale (puntata 12 marzo 2023)

Nella puntata di Amici in onda il 12 marzo 2023 saranno annunciati gli allievi ammessi al serale (in partenza una settimana dopo, cioè sabato 18 marzo). Ricordiamo che questa puntata è peculiare per due ragioni: non solo perché appunto decreterà i concorrenti che accederanno alla fase successiva del talent show, ma anche perché si tratta del primo appuntamento televisivo registrato da Maria De Filippi dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. Nel dettaglio la registrazione della puntata è avvenuta il 3 marzo 2023. E, proprio in quell'occasione, alcune "talpe" presenti nel pubblico hanno spoilerato con grande anticipo via social quanto vedremo in onda. Lo riportiamo di seguito.

Nella puntata del 12 marzo vengono eliminati Niveo e Benedetta che, però, per volere della conduttrice, potrebbe far coppia con Mattia come partner di ballo al serale.

Tutti gli altri allievi vanno al serale. E sono: Angelina (allieva di Lorella Cuccarini), Ramon (allievo di Alessandra Celentano), Isobel (allieva di Alessandra Celentano), Gianmarco (allievo di Alessandra Celentano), Maddalena (allieva di Emanuel Lo). Ad ottenere precedentemente la maglia nella puntata del 5 marzo, erano già stati: Mattia (allievo di Raimondo Todaro), Samu (allievo di Emanuel Lo) e Alessio (allievo di Alessandra Celentano). Per i cantanti Federica e Wax (entrambi allievi di Arisa).

Il direttore artistico del serale è Stephane Jarny

L'ospite della prima puntata è Francesca Michelin

(Fonte: profilo Twitter Amici News)