Capodanno-gate, nuovi retroscena: "So cosa è successo, mai visto in tv, neanche all'estero"

"Qualcosa di sconcertante, mai visto in tv neanche all'estero", sono parole che hanno lasciato il segno e hanno aggiunto dettagli importanti a una delle storie che sta appassionando più il pubblico, il cosiddetto Capodanno-gate di Amici. Cosa è successo a Capodanno? Per ora, rispondere esattamente a questa domanda è ancora difficile ma ogni giorno si aggiunge un nuovo tassello a un puzzle che sembra avere dell'incredibile.

Prima si era parlato di noce moscata sniffata, poi di tatuaggi fatti in casa con aghi non sterilizzati e inchiostro della penna, poi si è parlato di bullismo nei confronti di alcuni ragazzi e anche di qualcosa di "splatter", termine usato da Arisa durante la puntata di domenica scorsa del talent di Maria De Fiippi, che ha lasciato intendere che, in questa misteriosa storia, c'è anche dello "spargimento di sangue".

Ma cosa hanno fatto davvero Maddalena, Samu, Wax, NDG, Tommy Dali e Valeria durante i festeggiamenti del 31 dicembre? Cosa sappiamo di nuovo? Quali sono i nuovi dettagli che ci spiegano quanto questa storia sia ancora più grave di quanto pensassimo? A parlarcene è un esperto di gossip, Alessandro Rosica, che nelle sue stories Instagram ha ammesso: "So cosa è successo a Capodanno".

No, purtroppo non ha svelato tutto, per ora, sembra proprio ci sia un veto su questa storia che impedisca a chiunque di parlarne apertamente. Nonostante questo, Rosica ha fatto delle affermazioni che lasciano capire diverse cose.

"Io avrei messo tutto in prima serata per mostrarlo a famiglia, parenti e amici dato che loro dicono che non hanno fatto niente - ha esordito Rosica per poi aggiungere -. Sono fatti veramente gravi, non è solo la robaccia, c'è tanto anche altro dietro. Nè Maria De Filippi, né una Barbara D'Urso, né un Pier Silvio Berlusconi, nessuno al mondo avrebbe mai accettato quello che hanno fatto e sono stati trattati anche troppo bene. Ho saputo dei dettagli sconcertanti che vanno oltre all'uso di certa roba, anche altra roba schifosa che in quella casa non ti puoi permettere di fare, roba pesante quindi se non è l'uso di sostanze, è altro. Cosa puoi fare dentro una casa? Dai avete capito".

Con queste parole Rosica lascia quasi intendere che tra i ragazzi, ormai radiati dalla tv, possono esserci stati rapporti sessuali davanti alle telecamere, ma si tratta sempre di una supposizione. Riusciremo mai a scoprire la verità sul Capodanno-gate?Staremo a vedere.